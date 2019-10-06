de facto: бывшие фирмы Мартинсонса теперь принадлежат жене хоккеиста Никулина

Истинным бенефициаром предприятий, которые ранее принадлежали вовлеченному в различные уголовные процессы предпринимателю Марису Мартинсонсу, является жена российского хоккеиста Ильи Никулина Екатерина Никулина, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).
Среди них числятся такие предприятия как строительные фирмы Velve, Moduls Engineering и Lucidus, девелоперы и управляющие недвижимостью Dzintaru parks, Profs nekustamie īpašumi, Jaunatnes Hokeja centrs, Dzintara rezidence, Priežceļi и другие, свидетельствует информация на сайте firmas.lv. Однако в нескольких изних истинными бенефициарами являются также Мартинсонс и его дети.
LTV напоминает, что несколько лет назад вместо Мартинсонса владельцем строительных предприятий стал его сын Марцис. Еще через несколько лет Velve и Moduls Engineering переняла несвязанная с семьей Мартинсонса фирма IVN Finance, владельцы которой прятались за мальтийскими офшорами. Когда предприятиям приказали раскрыть личности истинных бенефициаров, оказалось, что таковой является Екатерина Никулина.
В de facto отмечаеют, что она является женой хоккеиста Ильи Никулина, который играл в сборной России, клубах КХЛ "Ак Барс" и московском "Динамо". На данный момент 37-летний хоккеист не принадлежит ни одному из клубов и тренируется в Риге. С Мартинсонсом он знаком по крайней мере с 2011 года, когда обоим принадлежала офшорная компания на Мальте, владеющая частями предприятия быстрых кредитов 4finance.
Согласно выводам LTV, Мартинсонс и Никулин до сих пор состоят в дружеских отношениях, поскольку журналисты сняли на видео момент, когда предприниматель и хоккеист отправились на пробежку. Мартинсонс не ответил на вопросы de facto, а Никулин подтвердил, что его жена владеет строительными предприятиями и у Мартинсонса с ними нет никакой связи.
Руководитель принадлежащей жене Никулина фирмы MN Holding Екатерина Котова пояснила, что предприятия были куплены за деньги, заработанные Никулиным в ходе хоккейной карьеры. Она также указала, что Мартинсонс с фирмами никак не связан и стратегические решения принимает хоккеист.