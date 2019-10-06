de facto: бывшие фирмы Мартинсонса теперь принадлежат жене хоккеиста Никулина

Среди них числятся такие предприятия как строительные фирмы Velve, Moduls Engineering и Lucidus, девелоперы и управляющие недвижимостью Dzintaru parks, Profs nekustamie īpašumi, Jaunatnes Hokeja centrs, Dzintara rezidence, Priežceļi и другие, свидетельствует информация на сайте firmas.lv. Однако в нескольких изних истинными бенефициарами являются также Мартинсонс и его дети.

LTV напоминает, что несколько лет назад вместо Мартинсонса владельцем строительных предприятий стал его сын Марцис. Еще через несколько лет Velve и Moduls Engineering переняла несвязанная с семьей Мартинсонса фирма IVN Finance, владельцы которой прятались за мальтийскими офшорами. Когда предприятиям приказали раскрыть личности истинных бенефициаров, оказалось, что таковой является Екатерина Никулина.

В de facto отмечаеют, что она является женой хоккеиста Ильи Никулина, который играл в сборной России, клубах КХЛ "Ак Барс" и московском "Динамо". На данный момент 37-летний хоккеист не принадлежит ни одному из клубов и тренируется в Риге. С Мартинсонсом он знаком по крайней мере с 2011 года, когда обоим принадлежала офшорная компания на Мальте, владеющая частями предприятия быстрых кредитов 4finance.

Согласно выводам LTV, Мартинсонс и Никулин до сих пор состоят в дружеских отношениях, поскольку журналисты сняли на видео момент, когда предприниматель и хоккеист отправились на пробежку. Мартинсонс не ответил на вопросы de facto, а Никулин подтвердил, что его жена владеет строительными предприятиями и у Мартинсонса с ними нет никакой связи.