"Динамо" в очередной раз попытается не ударить в грязь лицом. Вечером игра с "Витязем"

Рижане играли с "Витязем" 22 раза. Счёт 13:9 в пользу "Динамо". Правда, это ничего не значит так как в этом сезоне всё гораздо сложнее. В последних пяти матчах "Витязь" одержал четыре победы. Единственное поражение команде из московской области нанёс "Спартак" Олега Знарка - 1:2 (Б).

В активе "Витязя" на данный момент 23 очка и место в тройке сильнейших команд Западной конференции. У "Динамо" - 6 очков и звание худшей команды лиги.

"Динамо" не может победить с 16 сентября, когда дома в овертайме был обыгран "Амур" из Хабаровска (4:3). С тех пор прошло уже семь матчей, а выхода из сложившийся ситуации по-прежнему не видно.

Есть и позитивные новости - рижанам наконец удалось прервать "сухую" серию, которая продолжалась три матча. В последней игре на выезде Гинтс Мейя сумел поразить ворота ЦСКА, но это не спасло "Динамо" от сокрушительного поражения - 6:1.

"Мы хорошо начали матч. Первый период был одним из лучших в нашем исполнении за последнее время. Именно такую игру мы хотим видеть. Именно с такой игрой мы можем зарабатывать очки", - сказал после матча главный тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс.

Очень жаль, конечно, что матчи в регулярном чемпионате длятся дольше 20 минут...