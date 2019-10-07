Искали даже с помощью вертолета: спасатели вывели из леса заблудившихся людей

Спасатели на выходных помогли двум людям, заблудившимся в лесу, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Около 18 часов был получен вызов в Усмскую волость Вентспилсского края, где в лесу заблудился мужчина. Совместно с сотрудниками Госполиции в ходе прочесывания окрестностей, используя сигналы оперативных транспортных средств, работники VUGD нашли мужчину.
В свою очередь после 19 часов было получено сообщение о человеке, заблудившемся в лесу Веремской волости Резекненского края. С помощью вертолета Государственной пограничной охраны был найден заблудившийся человек, которого работники VUGD вместе с сотрудниками Госполиции вывезли из леса.
На прошедших выходных в VUGD поступило 78 звонков - 22 вызова на тушение пожаров, 33 - на спасательные работы, а 23 вызова были ложными.