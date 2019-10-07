Искали даже с помощью вертолета: спасатели вывели из леса заблудившихся людей

Около 18 часов был получен вызов в Усмскую волость Вентспилсского края, где в лесу заблудился мужчина. Совместно с сотрудниками Госполиции в ходе прочесывания окрестностей, используя сигналы оперативных транспортных средств, работники VUGD нашли мужчину.

В свою очередь после 19 часов было получено сообщение о человеке, заблудившемся в лесу Веремской волости Резекненского края. С помощью вертолета Государственной пограничной охраны был найден заблудившийся человек, которого работники VUGD вместе с сотрудниками Госполиции вывезли из леса.