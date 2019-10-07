С правильным паспортом открыт весь мир: гражданином какой страны быть лучше всего?

Индекс паспортов Henley & Partners создан, основываясь на том, в сколько стран и территорий на карте владелец паспорта может отправиться без визы, сообщает CNN.

С японскими и сингапурскими паспортами в этом году без визы можно посетить 190 различных стран и территорий.

Второе место в рейтинге занимают финские, немецкие и южнокорейские паспорта, предлагающие безвизовый въезд в 188 стран и территорий.

В свою очередь на третьем месте расположились паспорта Дании, Италии и Люксембурга, которые обеспечивают безвизовый въезд в 187 стран.

Четыре года назад первое место в рейтинге Henley Passport Index делили США и Великобритания, однако сейчас оба государства опустились на шестое место, которое является для каждой из них самым низким с 2010 года.

В первую десятку рейтинга попали Литва и Латвия, а Эстония расположилась на 11-м месте.

Литва вместе с Австрией и Словакией занимает девятое место, обеспечивая безвизовый въезд в 181 страну.

Латвия, как и Исландия, Венгрия и Словения, предлагают свободный въезд в 180 стран, что расположило государство на десятой строчке.

Эстония занимает 11-е место с безвизовым въездом в 179 стран и территорий.

В свою очередь самым неценным паспортом является паспорт Афганистана - граждане этой страны без визы могут въехать всего в 25 стран мира.

Самые ценные паспорта для путешествия без виз:

1. Япония и Сингапур (190 стран и территорий);

2. Финляндия, Германия и Южная Корея (188)

3. Дания, Италия и Люксембург (187);

4. Франция, Испания и Швеция (186);

5. Австрия, Нидерланды и Португалия (185);

6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Великобритания, США и Швейцария (184);

7. Мальта и Чехия (183);

8. Новая Зеландия (182);

9. Литва, Австралия и Словакия (181);

10. Латвия, Венгрия, Исландия и Словения (180);

11. Эстония (179).

Самые бессмысленные паспорта для путешествия без виз:

100. Ливан, Северная Корея (39 стран);

101. Непал (38);

102. Ливия, палестинские территории, Судан (37);

103. Йемен (33);

104. Сомали, Пакистан (31);

105. Сирия (29);

106. Ирак (27);