С правильным паспортом открыт весь мир: гражданином какой страны быть лучше всего?
Самыми ценными паспортами для путешествия без виз в этом году признаны японские и сингапурские паспорта, свидетельствует новый индекс привлекательности паспортов консультационной компании по вопросам глобального гражданства Henley & Partners.
Индекс паспортов Henley & Partners создан, основываясь на том, в сколько стран и территорий на карте владелец паспорта может отправиться без визы, сообщает CNN.
С японскими и сингапурскими паспортами в этом году без визы можно посетить 190 различных стран и территорий.
Второе место в рейтинге занимают финские, немецкие и южнокорейские паспорта, предлагающие безвизовый въезд в 188 стран и территорий.
В свою очередь на третьем месте расположились паспорта Дании, Италии и Люксембурга, которые обеспечивают безвизовый въезд в 187 стран.
Четыре года назад первое место в рейтинге Henley Passport Index делили США и Великобритания, однако сейчас оба государства опустились на шестое место, которое является для каждой из них самым низким с 2010 года.
В первую десятку рейтинга попали Литва и Латвия, а Эстония расположилась на 11-м месте.
Литва вместе с Австрией и Словакией занимает девятое место, обеспечивая безвизовый въезд в 181 страну.
Латвия, как и Исландия, Венгрия и Словения, предлагают свободный въезд в 180 стран, что расположило государство на десятой строчке.
Эстония занимает 11-е место с безвизовым въездом в 179 стран и территорий.
В свою очередь самым неценным паспортом является паспорт Афганистана - граждане этой страны без визы могут въехать всего в 25 стран мира.
Самые ценные паспорта для путешествия без виз:
1. Япония и Сингапур (190 стран и территорий);
2. Финляндия, Германия и Южная Корея (188)
3. Дания, Италия и Люксембург (187);
4. Франция, Испания и Швеция (186);
5. Австрия, Нидерланды и Португалия (185);
6. Бельгия, Канада, Греция, Ирландия, Великобритания, США и Швейцария (184);
7. Мальта и Чехия (183);
8. Новая Зеландия (182);
9. Литва, Австралия и Словакия (181);
10. Латвия, Венгрия, Исландия и Словения (180);
11. Эстония (179).
Самые бессмысленные паспорта для путешествия без виз:
100. Ливан, Северная Корея (39 стран);
101. Непал (38);
102. Ливия, палестинские территории, Судан (37);
103. Йемен (33);
104. Сомали, Пакистан (31);
105. Сирия (29);
106. Ирак (27);
107. Афганистан (25).