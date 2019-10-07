Воскресенье на дорогах: 57 ДТП, пять пострадавших и 17 пьяных водителей

За минувшие 24 часа на дорогах Латвии было зарегистрировано 57 ДТП, в пяти из которых были пострадавшие - в каждой аварии по одному. В одной из этих аварий пострадал пешеход, а в двух - велосипедисты.

Два человека пострадали в авариях в Рижской регионе, по одному - в Курземе, Видземе и Земгале, свидетельствует информация Госполиции.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Латвии было задержано 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В Рижском регионе в воскресенье было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, в Латгале, Видземе и Земгале - по три выпивших водителя, а в Курземе - один.