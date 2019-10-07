Дебют Мерзликина в НХЛ обернулся провалом: он пропустил семь шайб

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин осознает свои ошибки и взял на себя ответственность за поражение команды в дебютном для себя матче, сообщает агентство LETA.
Мерзликин в воскресенье дебютировал в НХЛ и пропустил в ворота "Коламбус Блю Джекетс" семь шгайб.
Команда в гостях со счетом 2:7 (0:0, 1:5, 1:2) уступила "Питтсбург Пингвинз", за которую выступает Теодор Блюгер.
"Здесь серьезный уровень. Я провалился, однако буду работать и попытаюсь стать лучше", - рассказал после матче с североамериканскими журналистами Мерзликин.
После второго периода, в котором Мерзликин пропустил пять шайб, с тренерской скамейки не последовало сигнала о возможной замене.
"Я взрослый человек, все понял и взял на себя ответственность. Слишком много голов пропустил под руками. Сейчас сложно это пояснить. Было пару хороших сейвов, однако мне нужно было спасти команду. Если команда допускает ошибки, я последний, кто должен спасти ситуацию, однако сейчас я этого не сделал" - рассказал латышский вратарь.
Сам он также замены не просил.
"В третьем периоде я боролся сам за себя. Был удивлен, что перед дебютом в НХЛ не было никакой тревоги. Первый период провел хорошо. Если пропустил так много голов, нужно постараться снова встать на ноги и стать лучшим", - пояснил Мерзликин.
В своем дебютном матче он отразил 33 из 40 бросков соперника.
"Я очень критичен по отношению к себе. В ближайшие дни будет много видео, которые придется посмотреть. Завтра новый день. Нужно успокоиться и начать тяжелую работу", - отметил вратарь.
Главный тренер "Блю Джекетс" Джон Торторелла считает, что Мерзликин в этом матче был на своем месте.
"Однако НХЛ не прощает ошибок. Это будет для него хорошим уроком. Знали, что будут такие уроки и самое главное то, как они воспринимаются. Поэтому у нас уже в ходе сезона есть возможность учиться и понимать свою игру. Надеемся, все пойдет в правильном направлении", - рассказал Торторелла.
Мерзликин стал 24-м латвийским хоккеистом, который сыграл в НХЛ. Перед этим он выступал в высшей лиге Швейцарии за "Лугано".