Мошенничали с PVN: преступники нанесли государству ущерб в размере миллиона евро

Преступная группировка реализовывала схему по мошенничеству с PVN с января 2018 года по июль 2019 года. Вовлеченные в схему предприятия избегали уплаты PVN, а также легализовывали преступно нажитые средства, что, по предварительным подсчетом, нанесло бюджету государства ущерб в размере миллиона евро.

Преступные сделки реализовывались в сфере торговли автомобилями и доставки товаров. Чтобы снизить размер выплаты PVN и легализовать преступно нажитые средства, "клиенты" схемы (предприятия) в своих декларациях PVN включали фактически несовершенные сделки с фиктивными предприятиями. Одно из вовлеченных в схему буферных предприятий должностных лиц - представитель СМИ.

В рамках начатого уголовного процесса были проведены процессуальные действия в Риге, Марупе, Юрмале, Валмиере, Добеле и Лиепае, в том числе 27 обысков по месту жительства подозреваемых, в офисах и автомобилях. В ходе обысков были найдены и изъяты важные доказательства - наличные средства в размере 58 755 евро, печати, калькуляторы интернет-банков и карты кодов, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.