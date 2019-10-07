Пн, 7.10.2019
В 2012 году бразильские СМИ сообщали о двухлетнем Кельвине Сантосе, который трагически скончался от пневмонии. Медики объявили мальчика мёртвым, однако во время его похорон случилось невообразимое - Кельвин приподнялся, попросил у отца воды и снова упал - в этот раз уже навсегда. Huffington Post

Иранская зомби-копия Анджелины Джоли арестована за богохульство
Нелады с законом

ФОТО: instagram.com/sahartabar_officialx

Иранская звезда Instagram, известная своими скандальными постами и эксцентричным внешним видом, арестована за богохульство и подстрекательство к насилию, сообщает радиостанция BBC.

Напомним, в конце ноября 2017 года СМИ сообщили об иранке, якобы сделавшей 50 пластических операций и похудевшей до 40 килограммов ради внешности звезды Голливуда Анджелины Джоли. Позже девушка призналась, что разыграла пользователей Сети.

Хотя она действительно сделала несколько пластических операций, пугающий образ Табар создала в основном с помощью косметики и фотошопа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahar Tabar (@sahartabar_officialx) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناب...

A post shared by Sahar Tabar (@sahartabar_officialx) on

Иранскую модель чаще называли не копией Джоли, а "мертвой невестой". Но удивлять Сахар Табар решила не только своим внешним видом, но и постами в соцсетях.

Как сообщает The Mirror, 22-летнюю звезду Instagram заблокировали в соцсетях после многочисленных жалоб на нее со стороны общественности, а затем арестовали за сообщения с призывами к насилию.

Ее обвинили в богохульстве, незаконном приобретении собственности, оскорблении дресс-кода страны и подстрекательстве молодых людей к коррупции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ