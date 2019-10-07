Иранская зомби-копия Анджелины Джоли арестована за богохульство

Напомним, в конце ноября 2017 года СМИ сообщили об иранке, якобы сделавшей 50 пластических операций и похудевшей до 40 килограммов ради внешности звезды Голливуда Анджелины Джоли. Позже девушка призналась, что разыграла пользователей Сети.

Хотя она действительно сделала несколько пластических операций, пугающий образ Табар создала в основном с помощью косметики и фотошопа.

Иранскую модель чаще называли не копией Джоли, а "мертвой невестой". Но удивлять Сахар Табар решила не только своим внешним видом, но и постами в соцсетях.

Как сообщает The Mirror, 22-летнюю звезду Instagram заблокировали в соцсетях после многочисленных жалоб на нее со стороны общественности, а затем арестовали за сообщения с призывами к насилию.