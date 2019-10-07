Битва золотых нарядов: Бузова, Гагарина или Чехова - кто эффектнее? Голосуйте!
Сразу три известные российские красавицы почти одновременно поделились с подписчиками в Instagram фото и видео в эффектных золотых нарядах, которые они выбрали кто для посещения светского мероприятия, а кто - в качестве сценического костюма. Повод блеснуть разный, а глаза слепит одинаково от всех! Смотрите и голосуйте - кто лучше?
Популярная певица, телеведущая, дизайнер и вообще, пожалуй, самая известная сегодня личность в российском шоу-бизнесе Ольга Бузова посетила на днях премьеру русской версии голливудского полумюзикла "Комедия о том, как банк грабили". Перед публикой и репортерами она предстала в ослепительным в прямом смысле слова наряде - сверкающем золотом платье в пол от известного молдавского бренда O'Blanc.
Певица Полина Гагарина гастролирует сейчас со своим новым шоу "Обезоружена". 5 октября ее большой концерт прошел в Калининграде. Перед выступлением исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором станцевала перед камерой в золотом блестящем мини-платье, ботфортах, украшенных пайетками, и оригинальной диадеме.
"Калининград, мы начинаем!" - подписала этот пост Гагарина.
Популярная телеведущая Анфиса Чехова, в свою очередь, предложила порассуждать в Instagram на тему своей фигуры, для чего поделилась видео, на котором дефилирует в эффектном золотистом платье в пол от своего любимого дизайнера Аллы Кравченко (Alla Couture).