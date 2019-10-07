Пн, 7.10.2019
Сильное государство. Сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"
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Битва золотых нарядов: Бузова, Гагарина или Чехова - кто эффектнее? Голосуйте!
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ФОТО: instagram.com/buzova86/instagram.com/gagara1987/instagram.com/achekhova/коллаж Русского TVNET

Сразу три известные российские красавицы почти одновременно поделились с подписчиками в Instagram фото и видео в эффектных золотых нарядах, которые они выбрали кто для посещения светского мероприятия, а кто - в качестве сценического костюма. Повод блеснуть разный, а глаза слепит одинаково от всех! Смотрите и голосуйте - кто лучше?

Популярная певица, телеведущая, дизайнер и вообще, пожалуй, самая известная сегодня личность в российском шоу-бизнесе Ольга Бузова посетила на днях премьеру русской версии голливудского полумюзикла "Комедия о том, как банк грабили". Перед публикой и репортерами она предстала в ослепительным в прямом смысле слова наряде - сверкающем золотом платье в пол от известного молдавского бренда O'Blanc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Полина Гагарина гастролирует сейчас со своим новым шоу "Обезоружена". 5 октября ее большой концерт прошел в Калининграде. Перед выступлением исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором станцевала перед камерой в золотом блестящем мини-платье, ботфортах, украшенных пайетками, и оригинальной диадеме. 

"Калининград, мы начинаем!" - подписала этот пост Гагарина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Популярная телеведущая Анфиса Чехова, в свою очередь, предложила порассуждать в Instagram на тему своей фигуры, для чего поделилась видео, на котором дефилирует в эффектном золотистом платье в пол от своего любимого дизайнера Аллы Кравченко (Alla Couture).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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