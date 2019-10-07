Битва золотых нарядов: Бузова, Гагарина или Чехова - кто эффектнее? Голосуйте!

Сразу три известные российские красавицы почти одновременно поделились с подписчиками в Instagram фото и видео в эффектных золотых нарядах, которые они выбрали кто для посещения светского мероприятия, а кто - в качестве сценического костюма. Повод блеснуть разный, а глаза слепит одинаково от всех! Смотрите и голосуйте - кто лучше?