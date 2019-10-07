Пн, 7.10.2019
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"Некрасиво поступили с Гудлевским - он оказался крайним": Георгий Пуяц о хоккее в Латвии и за рубежом
Ģenerāļa stūrmaņi

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Героем авторской передачи Ģenerāļa stūrmaņi Валдиса Валтерса стал игрок сборной Латвии по хоккею Георгий Пуяц.

"Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет", - рассказал опытный защитник о начале своего пути. 

"В первый класс заходишь, там шампанское, все дела, а мне 18 лет. Понятно, я тогда еще даже не притрагивался к этому", - отметил Пуяц о поворотном моменте своей карьеры.

"Пили все, только вопрос, кто как отходил... Если не мог отойти, ты в сборной не мог играть!", - шутил Валдис Валтерс. 

"Для меня некрасиво поступили с Гудлевским - получается, он оказался крайним", - прокомментировал Пуяц ситуацию с переменами в рижском "Динамо".

Об этом и не только в интервью с защитником сборной Латвии по хоккею Георгием Пуяцом в новом выпуске Ģenerāļa stūrmaņi на портале TVNET уже в эту среду, 9 октября. Не пропустите! 

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