"Некрасиво поступили с Гудлевским - он оказался крайним": Георгий Пуяц о хоккее в Латвии и за рубежом
Героем авторской передачи Ģenerāļa stūrmaņi Валдиса Валтерса стал игрок сборной Латвии по хоккею Георгий Пуяц.
"Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет", - рассказал опытный защитник о начале своего пути.
"В первый класс заходишь, там шампанское, все дела, а мне 18 лет. Понятно, я тогда еще даже не притрагивался к этому", - отметил Пуяц о поворотном моменте своей карьеры.
"Пили все, только вопрос, кто как отходил... Если не мог отойти, ты в сборной не мог играть!", - шутил Валдис Валтерс.
"Для меня некрасиво поступили с Гудлевским - получается, он оказался крайним", - прокомментировал Пуяц ситуацию с переменами в рижском "Динамо".
Об этом и не только в интервью с защитником сборной Латвии по хоккею Георгием Пуяцом в новом выпуске Ģenerāļa stūrmaņi на портале TVNET уже в эту среду, 9 октября. Не пропустите!