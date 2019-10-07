Газета: за взятые домой презентации задержана юрист погранохраны

Как сообщает газета, задержана была лейтенант, юрист вентспилсского управления Государственной погранохраны Ирина Курганова. Ее в апреле задержали по подозрению в преступлении, совершенном год назад. Газета выяснил, что сотрудники Бюро внутренней безопасности побывали на ее рабочем месте, произвели обыск дома и потом доставили ее в Ригу, задержав на двое суток.

Дело связано с тремя презентациями, которые руководство попросило Курганову перевести. Это была работа дополнительно к прямым обязанностям, и она взяла ее домой. По мнению Бюро внутренней безопасности, информация о погранохране могла сталь доступна третьим лицам.

Однако, как выяснила газета, презентации не содержали информацию ограниченной доступности, что показало и внутренняя служебная проверка погранохраны. В них была только доступная всем информация, которая также была включена в презентационный фильм о работе пограничников и по-прежнему доступна широкой публике в интернете. Курганова - одна из создателей этого фильма.

Перед работой в Госпогранохране она работала журналисткой в региональных СМИ - на телевидении и в журнале. Курганова считает, что это попытка отомстить ей как журналистке.