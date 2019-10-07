Бразовскис о финансовом секторе: рисками нужно управлять, а не отказываться от них

"Мы находимся в стадии снижения рисков. Это проблема, которая уже достигла Европы. Де-рискинг - не лучшая вещь для применения при работе с клиентами. Мы должны перейти от подхода, основанного на правилах, к подходу, основанному на рисках, чтобы мы могли управлять рисками, а не отказываться от них ", - сказал Бразовскис.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник, 8 октября, планирует принять решение о продвижении члена правления банка Citadele Санты Пургайле на должность председателя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Ранее Пургайле заявляла журналистам, что команда FKTK должна научиться работать по сути, а не по форме.

"Финансовый сектор Латвии является важным фактором, влияющим на национальную экономику, поэтому за короткие сроки необходимо сделать все, чтобы восстановить репутацию финансового сектора Латвии, чтобы Латвия не была включена в "серый" или "черный" списки.