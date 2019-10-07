Пн, 7.10.2019
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Защитник рижского "Динамо" Зиле получил серьезную травму головы

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Защитник рижского "Динамо" Кристап Зиле получил серьезную травму головы, сообщает сайт клуба.

Травму он получил 5 октября в матче против московского ЦСКА. Защитник не сможет  помочь команде ближайшие игры.

Зиле в регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну результативную передачу, заработал две штрафные минуты и коэффициент полезности -5. В среднем он проводил на площадке 16 минут и 36 секунд за матч.

Напомним, следующую игру команда Гирта Анкипанса проведет в понедельник в "Арена Рига" против удачно выступающего подмосковного "Витязя".

В данный момент серия поражений "Динамо" составляет уже семь матчей. Рижане в 13 играх этого сезона одержали всего три победы, причем в основное время - лишь одну.

С шестью очками рижане находятся на последнем месте как в Западной конференции, так и в общей турнирной таблице.

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