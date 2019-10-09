"Казалось, взорвутся внутренние органы от скорости": Пуяц о НХЛ, легендарном Ягре и яме рижского "Динамо"

Пуяц играет в хоккей по меньшей мере 25 лет и пока уходить никуда не собирается.

"Пока есть желание и здоровье позволяет, буду играть", - признался он.

Ныне опытный защитник начинал с фигурного катания - тогда ему было пять лет, но со временем он начал приносить на тренировки клюшку и его попросили сменить секцию.

С тех пор Пуяц полностью посвятил себя хоккею. За время карьеры он становился чемпионом Латвии, выступал за сборную, различные клубы КХЛ и ещё в молодости попробовал свои силы в Северной Америке - в 1999 году на драфте НХЛ он был выбран клубом "Бостон Брюинз". Об этом опыте он рассказал в интервью Валдису Валтерсу.

Георгий Пуяц в Ģenerāļa stūrmaņi

"На самом деле первый раз мы в Америку поехали в 1993 году, я на тот момент уже имел представление, что такое НХЛ. И потом я следил за НХЛ, я начал примерно понимать, какая жизнь, какой быт там и у нас.

Но вот 1999 год, конец июня, ночью прошёл драфт и утром мне звонит скаут, что меня задрафтовала команда НХЛ "Бостон Брюинз". Разговоров до этого не было, был чемпионат мира, мы не играли даже в группе А, играли в группе Б, но всё равно там скауты ездят, смотрят. И видимо, там приметили.

После драфта, как сейчас помню, был билет первого класса за сумасшедшие деньги.

В первый класс заходишь, там шампанское, все дела, а мне 18 лет. Понятно, я тогда ещё даже не притрагивался к этому", - поделился Пуяц о важном моменте в своей карьере.

Поделился он и тем, как всё происходило на месте в тренировочном лагере НХЛ:

"Встретили, отвезли в офис, познакомили, начался лагерь. У меня на тот момент не было агента, я практически не катался летом, а попал не в лагерь новичков, а сразу в настоящий. В лагере 60 человек, всех делят на три команды, две между собой играют, третья тренируется. Меня отсеяли сразу в первом отсеве.

Я не успевал на льду. Я до этого играл в чемпионате Латвии, а там НХЛ. Такие скорости. В животе прямо происходило нечто такое, что казалось, взорвутся внутренние органы от скорости".

О НХЛ Пуяц понял, что это мясорубка, даже по юниорской лиге.

Рассказал Георгий и о своём опыте в омском "Авангарде". Как выяснилось, он пришёл в тот год, когда из клуба уходил легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр.

"Рассказывали, что он азартный человек - в Америке он играл на биржах, потом перешёл на казино. В 2008 году в России закрыли казино повсеместно, перенесли в отдельные города, на месте были только подпольные казино по паролю. Ягр в такие ходил.

Он любил сам много тренироваться, без команды, приезжал на стадион в 9-10 вечера, тренировался один, к 12 заканчивал и ехал в казино. В 8 утра его такси забирало и везло на тренировки, днём он спал.

Такой график, сова. Но он - звезда, легенда, ему все разрешали", - рассказал Пуяц о "баснях", которые ходили о легендарном Ягре.

Прокомментировал Пуяц и актуальную ситуацию в рижском "Динамо", когда, как отметил Валдис Валтерс, "сняли латышского вратаря Гудлевскиса и оставили троих иностранцев".

"Для меня некрасиво поступили с Гудлевским, получается, он оказался крайним. А при том, что проблема - не только вратари, я не скажу, что там была проблема, если команда тоже один или ноль забивает, это нереально выиграть, какой бы у тебя вратарь не был", - высказался Пуяц.

На вопрос о том, кто принимает решения по составу "Динамо", он отметил:

"Есть руководительский совет, что-то они там решают, но за кем последнее слово - я так и не понял. С моей стороны увольнение Гудлевскиса неправильное.

Может, кто-то решил таким образом снять с себя ответственность и переложить её на других. Но пока я активный игрок, я не могу рассказать больше", - подытожил Пуяц.