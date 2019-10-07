Финансировать партии будут по-новому

Он сказал, что соглашение об увеличении бюджетного финансирования политическим партиям является большим шагом вперед "в устранении существовавшей 30 лет нехватке демократии".

Президент напомнил, что государственное финансирование партий было ничтожным, что делало их зависимыми от частных спонсоров, а это не всегда работает на благо общества.

"Демократия требует, чтобы партии в значительной мере содержались из государственного бюджета, причем все равно, партии ли это коалиции или оппозиции", - сказал президент.

Партии достигли соглашения о том, что размер финансирования будет зависеть от их старта на выборах не только в Сейм, но и в самоуправления и в Европарламент.

"Задача партии - всегда заботиться о том, чтобы она была активной, способной привлечь членов и избирателей, успешно стартуя на всех выборах. Это способствует взаимной конкуренции партий и их качеству", - сказал президент.