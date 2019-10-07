Латвийский пляж попал в Топ-20 самых красивых мест Европы от CNN

Как указывает CNN, несмотря на то, что наибольшее количество туристов привлекают исторические города Европы и средиземноморские пляжи, иногда самым лучшим пунктом назначения являются отдаленные места континента, известные главным образом местным жителям и некоторым заядлым путешественникам.

Телеканал сообщает, что крутой берег Юркалне известен благодаря парапланеризму и виндсерфингу. Крутой берег быстро размывается, и каждый год несколько его метров исчезает в Балтийском море, сообщает CNN.

Телеканал указывает, что в Юркалне не так много туристов, а на пляжах можно насладиться великолепными закатами, поэтому советует посещать Юркалне летом.