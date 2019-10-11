Смело! Модель устроила фотосессию в нижнем белье прямо на осенних листьях

На своей странице в Instagram она разместила фотографию, где лежа позирует на осенних листьях. Как объяснила сама Паула, снимок сделан в лесу на Югле.

"Здесь только я, лежу в золотом белье в лесу...", - написала Фреймане и выразила благодарность фотографу за "перевод осенней фотосессии на новый уровень".

В комментариях Фреймане дала понять подписчикам, что ей было совсем не холодно. Она пролежала на земле всего несколько минут - так она готовится к зиме!