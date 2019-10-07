Ригу разделят на четыре зоны вывоза мусора, конкурс объявят на семь лет

По его словам, линия раздела зон на правом берегу может пойти по ул. Бривибас, в Пардаугаве - по Карля Улманя гатве. По площади эти зоны не будут равноценными.

Рижская дума рассматривала сегодня вопрос о дальнейшем порядке вывоза отходов в Риге после того, как 1 октября Административный окружной суд отклонил заявление Рижской думы об отмене решения СК, предусматривающего временное регулирование в сфере вывоза отходов в Риге.

Как сообщалось, Рижское самоуправление и Getliņi EKO заключили соглашение на 686,3 млн евро о вывозе отходов в Риге в рамках публично-частного партнерства с CREB Riga, которое создали предприятия Clean R и Eco Baltia vide. В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

В соответствии с процессом публично-частного партнерства предприятие Tīrīga с 15 сентября должно было обеспечивать вывоз отходов в Риге в течение последующих 20 лет, однако СК с целью сохранения конкуренции на рынке запретил новому оператору заключать договоры с жителями столицы.