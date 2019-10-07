Партии нашли миллион евро для общественных СМИ

Порядок финансирования партий из государственного бюджета будет вводиться постепенно, что позволит в бюджете будущего года выделить миллион евро общественным СМИ. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом.
Кариньш сказал, что 10 октября планируется подать в Сейм проект государственного бюджета будущего года с сопровождающими законопроектами.
На вопрос о том, на какие именно расходы общественных СМИ выделен миллион, Кариньш конкретного ответа пока не дал.
По словам Левитса, решение партий отражает тот факт, что общественные СМИ очень важны. Президент сказал, что примерно через месяц состоится новая встреча по поиску совместных решений проблемы общественных СМИ.