Партии нашли миллион евро для общественных СМИ

Порядок финансирования партий из государственного бюджета будет вводиться постепенно, что позволит в бюджете будущего года выделить миллион евро общественным СМИ. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом.