В Калнциемском квартале пройдет День каши
12 октября с 10:00 до 16:00 на рынке крестьян и ремесленников в Калнциемском квартале будут отмечать Международный день каши. И поэтому каждого посетителя приглашают на поздний завтрак в Vīnu veikals&kafe. В меню, конечно же, каша!
- Около Graud kafe на рынке можно будет приобрести супер-продукт – живую кашу из злаков, уникальную по своему химическиму составу, включающему более 15 питательных веществ.
Если захочется сделать кашу более сладкой, надо будет подойти к стенду Zelta Zaptes, где можно будет найти варенье на любой вкус. У каждого варенья - свое название, так что
эта баночка может стать прекрасным подарком - например, варенье под названием "Дама сердца - Арония", "Черная пантера", "Ночь охоты" и другие.
В свою очередь Mežrozītes.lv - единственные производители, предлагающие варенье из шиповника. К каше можно будет добавить и свежую клюкву, которую предложит крестьянское хозяйство Dzērvenīte из Салдуского края. Если клюква будет кислой, то к каше можно добавить сухофрукты от Nature Gift и Виестурса из Tepat - у него можно будет найти даже цукаты с имбирем.
С 12:00 до 13:00 в Vīnu veikals&kafe Наталия Проворная из Graud Kafe (она является продовольственным технологом аюрведы) будет готовить кашу из живых злаков, все приглашаются на поздний завтрак. Будут предложены каши с различным вкусом и составляющими.
С 12:00 до 14:00 под руководством учащихся частной школы Domdaris будут создаваться печати, основой которых станут обычные стирательные резинки. Ребята из Domdaris гостят на рынке Калнциемского квартала раз в месяц.
Это новый метод обучения - дети обучают других детей, тем самым развивая коммуникацию и навыки руководства. Мастерская будет проходить в галерее.
Участие во всех мероприятиях – бесплатное.