В Калнциемском квартале пройдет День каши

Около Graud kafe на рынке можно будет приобрести супер-продукт – живую кашу из злаков, уникальную по своему химическиму составу, включающему более 15 питательных веществ.

Если захочется сделать кашу более сладкой, надо будет подойти к стенду Zelta Zaptes, где можно будет найти варенье на любой вкус. У каждого варенья - свое название, так что

эта баночка может стать прекрасным подарком - например, варенье под названием "Дама сердца - Арония", "Черная пантера", "Ночь охоты" и другие.

В свою очередь Mežrozītes.lv - единственные производители, предлагающие варенье из шиповника. К каше можно будет добавить и свежую клюкву, которую предложит крестьянское хозяйство Dzērvenīte из Салдуского края. Если клюква будет кислой, то к каше можно добавить сухофрукты от Nature Gift и Виестурса из Tepat - у него можно будет найти даже цукаты с имбирем.

ФОТО: Пресс-фото

С 12:00 до 13:00 в Vīnu veikals&kafe Наталия Проворная из Graud Kafe (она является продовольственным технологом аюрведы) будет готовить кашу из живых злаков, все приглашаются на поздний завтрак. Будут предложены каши с различным вкусом и составляющими.

С 12:00 до 14:00 под руководством учащихся частной школы Domdaris будут создаваться печати, основой которых станут обычные стирательные резинки. Ребята из Domdaris гостят на рынке Калнциемского квартала раз в месяц.

Это новый метод обучения - дети обучают других детей, тем самым развивая коммуникацию и навыки руководства. Мастерская будет проходить в галерее.