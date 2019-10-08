В Cage Warriors карьеру начинали Макгрегор, Биспинг и Харди. Настал звёздный час парня из Латвии Мадарса Флеминаса

В разговоре с порталом Apollo боец поделился о своём пути к достижению столь высокого уровня, а также целями на будущее.

Cage Warriors - это ведущая организация ММА в Европе, которая базируется в Ирландии и Соединённом Королевстве. У этой организации тесное сотрудничество с UFC (Ultimate Fighting Championship), которая под своим именем собирает лучших бойцов ММА в мире. Многие знаменитые европейские бойцы попали на UFC именно через эту организацию.

31-летний Флеминас дебютировал в Cage Warriors уже в феврале этого года, когда он одержал победу над англичанином Мэтью Боннером. Совсем недавно боец подписал новый договор, который предусматривает, что Флеминас проведёт в организации следующие пять боёв.

Как ты попал в Англию?

Очень просто. Была идея уехать на год, немного подзаработать и вернуться в Латвию, как и у всех. Вышло по-другому, потому что познакомился со своей женой Ингой, из Литвы. Мы поженились и живём в Англии уже восемь лет. Сейчас воспитываем двоих детей.

Перед отъездом в Англию я не занимался единоборствами. Пробовал бокс и кикбоксинг, оба поддавались вполне неплохо. Пять лет назад начал заниматься ММА. Принял участие в десяти любительских боях, в девяти из которых одержал победу, и решил, что настало время заняться этим профессионально, так как больше не мог найти противников среди любителей.

Как ты попал в Cage Warriors?

Выиграл первые три профессиональных боя, и Cage Warriors предложили договор на один бой. На такую возможность, конечно, я согласился. Бой выиграл. После поучаствовал в ещё двух боях вне организации, но уже предчувствовал, что получу ещё одно предложение от Cage Warriors. И моё предчувствие оказалось верным.

Ты заключил с Cage Warriors договор на пять боёв. Как часто тебе предстоит бороться?

Да, договор заключён на пять боёв. Эти бои мне нужно провести в течение 18 месяцев. Самый большой плюс договора в том, что меня в любой момент могут вызвать на бой также и UFC, так как это единственная организация, у кого с Cage Warriors заключено соглашение подобного рода.

С кем из бойцов UFC тебе хотелось бы побороться?

По природе своей я не драчун. Мне нравится тренироваться и учиться всему новому, поэтому любой бой воспринимаю серьёзно. Но, если бы мне надо было выбирать, тогда определённо Нейт Диаз или Хорхе Масвидаль.

Как долго ты планируешь участвовать в боях?

Думаю, что ещё пять или шесть лет точно буду бороться, если здоровье позволит. Параллельно со своей работой и тренировками также тренирую детей и взрослых здесь, в Англии. После завершения карьеры в планах открыть свой ММА клуб.

Увидим ли тебя когда-нибудь на UFC?

UFC - не главная моя цель. В наши дни много хороших ММА организаций, но, если совсем честно, я верю, что договор с Cage Warriors - большой шаг навстречу UFC. Поэтому точно вы меня там увидите!

За свою профессиональную карьеру латвийский боец принял участие в шести боях, в которых ему удалось одержать победу. Флеминас борется в весовой категории до 77 кг. Следующий его бой пройдет 12 октября против Аарона Халида.