В Киеве прошел "Суд над Путиным"
В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения. В Киеве у посольства России в честь этого события прошел перформанс "Суд над Путиным". Об этом сообщает "Радио Свобода".
В соцсети Facebook было опубликовано видео своеобразной акции. На нем запечатлено, как один из активистов надел тюремную робу и маску с лицом Путина, на его шее висела табличка с надписью "военный преступник".
Другой участник перформанса был облачен в мантию судьи. Он зачитал первому активисту список обвинений в военных преступлениях "в Украине, Грузии, Чечне".
Участники акции охарактеризовали акцию как "импровизированный Гаагский трибунал". Демонстранты принесли с собой флаги Украины, крымских татар, Грузии, а также Латвии, Литвы и Эстонии.
К посольству также пришли бывшие заключенные, которые были недавно освобождены из колоний в России посредством обмена.