В Киеве прошел "Суд над Путиным"

В соцсети Facebook было опубликовано видео своеобразной акции. На нем запечатлено, как один из активистов надел тюремную робу и маску с лицом Путина, на его шее висела табличка с надписью "военный преступник".

Другой участник перформанса был облачен в мантию судьи. Он зачитал первому активисту список обвинений в военных преступлениях "в Украине, Грузии, Чечне".​

Участники акции охарактеризовали акцию как "импровизированный Гаагский трибунал". Демонстранты принесли с собой флаги Украины, крымских татар, Грузии, а также Латвии, Литвы и Эстонии.