Пн, 7.10.2019
Сильное государство. Сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

В Киеве прошел "Суд над Путиным"
Видео

4

Акция "Суд над Путиным".

ФОТО: AP/Scanpix

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения. В Киеве у посольства России в честь этого события прошел перформанс "Суд над Путиным". Об этом сообщает "Радио Свобода".

В соцсети Facebook было опубликовано видео своеобразной акции. На нем запечатлено, как один из активистов надел тюремную робу и маску с лицом Путина, на его шее висела табличка с надписью "военный преступник".

Другой участник перформанса был облачен в мантию судьи. Он зачитал первому активисту список обвинений в военных преступлениях "в Украине, Грузии, Чечне".​

Участники акции охарактеризовали акцию как "импровизированный Гаагский трибунал". Демонстранты принесли с собой флаги Украины, крымских татар, Грузии, а также Латвии, Литвы и Эстонии. 

К посольству также пришли бывшие заключенные, которые были недавно освобождены из колоний в России посредством обмена.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ