Пн, 7.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Вдребезги: под Инчукалнсом в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля
Фото

Авария под Инчукалнсом.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

В субботу, 5 октября, недалеко от Инчукалнса произошла авария с участием трех легковых автомобилей и белого бусика. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили редакции Русского TVNET в Госполиции.

Стражи порядка указали, что авария произошла в 15.24 в субботу в Инчукалнской волости Инчукалнского края. Столкнулись четыре автомобиля - Volvo, Ford, Nissan и белый бусик марки Renault.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Два человека пострадали, ими были пассажиры легкового автомобиля Ford.  

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Как Русскому TVNET рассказала одна из пострадавших и участница аварии Ирина Мартушева, ДТП вызвал именно белый бусик марки Renault. По ее словам, виновник происшествия отвлекся, потому что у него зазвонил телефон.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Женщина также рассказала, что авария произошла на ремонтируемом участке дороги. 

"Он выезжал со второстепенной и, видимо, чтобы влиться в движение набрал скорость", - отметила Ирина.

Пострадавшая отметила, что они с дочерью поехали в больницу на осмотр. Как отметила Ирина, с ее ребенком все в порядке, однако у самой женщины в результате аварии сместились позвонки, она страдает от головокружений, головных болей и тошноты.

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