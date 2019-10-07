Вдребезги: под Инчукалнсом в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля

Стражи порядка указали, что авария произошла в 15.24 в субботу в Инчукалнской волости Инчукалнского края. Столкнулись четыре автомобиля - Volvo, Ford, Nissan и белый бусик марки Renault.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Два человека пострадали, ими были пассажиры легкового автомобиля Ford.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Как Русскому TVNET рассказала одна из пострадавших и участница аварии Ирина Мартушева, ДТП вызвал именно белый бусик марки Renault. По ее словам, виновник происшествия отвлекся, потому что у него зазвонил телефон.

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

ФОТО: Фото очевидца Irina Mārtuševa

Женщина также рассказала, что авария произошла на ремонтируемом участке дороги.

"Он выезжал со второстепенной и, видимо, чтобы влиться в движение набрал скорость", - отметила Ирина.