Вдребезги: под Инчукалнсом в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля
В субботу, 5 октября, недалеко от Инчукалнса произошла авария с участием трех легковых автомобилей и белого бусика. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили редакции Русского TVNET в Госполиции.
Стражи порядка указали, что авария произошла в 15.24 в субботу в Инчукалнской волости Инчукалнского края. Столкнулись четыре автомобиля - Volvo, Ford, Nissan и белый бусик марки Renault.
Два человека пострадали, ими были пассажиры легкового автомобиля Ford.
Как Русскому TVNET рассказала одна из пострадавших и участница аварии Ирина Мартушева, ДТП вызвал именно белый бусик марки Renault. По ее словам, виновник происшествия отвлекся, потому что у него зазвонил телефон.
Женщина также рассказала, что авария произошла на ремонтируемом участке дороги.
"Он выезжал со второстепенной и, видимо, чтобы влиться в движение набрал скорость", - отметила Ирина.
Пострадавшая отметила, что они с дочерью поехали в больницу на осмотр. Как отметила Ирина, с ее ребенком все в порядке, однако у самой женщины в результате аварии сместились позвонки, она страдает от головокружений, головных болей и тошноты.