Суд назвал дату рассмотрения дела Римшевича и Мартинсонса

На прошлой неделе стало известно, что судья суда Рижского района Инесе Битениеце, которой было поручено рассмотрение дела, подала министру юстиции Янису Бордансу заявление об увольнении по собственному желанию.

Несмотря на это, дело начнет рассматриваться, как и планировалось, 4 ноября. Судья Гундега Лапиня будет рассматривать его единолично, однако в случае необходимости будет и резервная судья Байба Якобсоне, сообщила Макарова.

На заседании 4 ноября вместе с прокурором и адвокатами будут назначены даты следующих судебных заседаний.

Как сообщалось ранее, дело первоначально было направлено суду Видземского предместья Риги, потому что, с точки зрения прокуратуры, преступление было совершено в Риге. Однако суд Видземского предместья перенаправил дело в Юрмалу, потому что последнее правонарушение, фигурирующее в деле, было совершено в Юрмале.

Судья Юрмальского суда констатировала, что указанное правонарушение было совершено в 2012 году, и в материалах дела имеются и другие преступления, совершенные позже, в том числе взяточничество. Она направила дело обратно в суд Видземского предместья Риги.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях -

прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.