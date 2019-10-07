Рижское "Динамо" проиграло уже в восьмой раз подряд

Команда "Динамо" проиграла со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

Гол в составе рижан забил Виталий Павлов, а в ворота "Динамо" шайбы забросили Евгений Артюхин и Павел Чернов.

Игра против москвичей стала дебютным матчем для Оскара Бартулиса. Первый период удался рижанам больше - на восьмой минуте игрового отрезка счет после передач Кристапа Сотниекса и Роберта Липсбергса открыл Виталий Павлов.

Во втором периоде преимущество было на стороне "Витязя". Однако Андрей Макаров показал отличную игру, отразив 22 броска соперников, в то время как вратарю россиян Илье Ежову угрожали лишь семь раз.

В третьем периоде давление "Витязя" продолжалось, и Макаров был вынужден дважды капитулировать. На 43-й минуте гол забил Артюхин, а на 56-й - Чернов.

Рижане перед матчем с "Витязем" потерпели семь поражений подряд. В субботу, 5 октября, "динамовцы" в гостях проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:6.

На минувшей неделе в составе команды впервые на лед вышли вратари Макаров и Александер Салак. Также на прошлой неделе ряды "Динамо" пополнил защитник Оскар Бартулис, однако команду покинул вратарь Кристерс Гудлевскис, а также нападающие Якоб Берглунд и Давид Улльстрем. Примечательно, что оба шведа находились среди пяти самых результативных игроков команды.

Между тем "Витязь" стартовал в этом сезоне удивительно хорошо. Недавно у команды из Подольска была серия из десяти побед, которая прервалась в прошлом матче против московского "Спартака".

"Динамо" с шестью очками в 14 играх, занимает последнее место среди 12 команд Западной конференции. Рижане замыкают и общую турнирную таблицу, в то время как "Витязь" вышел на первое место - 25 очков в 14 матчах.

"Динамо" и "Витязь" встречались уже 22 раза, в 13 из которых победили рижане.

В среду, 9 октября, рижане проведут домашний матч против "Динамо" из Минска, а позже отправятся на выездные игры. Там "Динамо" сыграет с омским "Авангардом", челябинским "Трактором" и казахстанским "Барысом".