"Наша работа бессмысленна": приюты написали письмо в прокуратуру по делу собаки из Ропажи

30 сентября состоялся суд над хозяевами двух бойцовских собак, которые были оставлены одни в квартире умирать голодной смертью. Кабеля Марко спасти не удалось, а Десильда все еще борется с последствиями длительного голодания.
Согласно решению суда, хозяева Милена и Артур приговорены к принудительным работам.
Она получила 120 часов, а ему назначили 250 часов.
Как в соцсетях отмечает приютившая Десильду Ангелла, прокурор просил шесть месяцев лишения свободы для Артура.
С приговором не согласились многие защитники животных и приюты. В частности, приют Mežavairogi написал открытое письмо в Генеральную прокуратуру Латвии.
Письмо подписали и другие приюты - Ogres ķepas, Даугавпилсский приют для животных, Резекненский приют для животных, Валкский приют для животных, общество Dzīvnieku atbalsts, Алойский приют для животных и Валмиерский приют для животных.
Как указано в открытом письме, оба обвиняемых были приговорены к принудительным работам.
Однако на суд не были приглашены ветеринары, которые лечили животных, а также ловец приюта Mežavairogi - он первый осмотрел собак. В суде не было и муниципальных полицейских, которые первыми приехали в злополучную квартиру.
"Двое взрослых людей осознанно оставили доверянных им собак без еды и воды. В феврале это вызвало огромный ажиотаж - не было таких СМИ, которые бы об этом не писали. Однако в сентябре все об этом уже забыли и поэтому рассмотрение дела проходило тихо и незаметно", - говорится в письме.
Представители приюта в своем обращении указали, насколько плачевно обстоит в Латвии ситуация с домашними животными.
Mežavairogi напоминают, что именно работники приютов ежедневно сталкиваются с животными, которые подверглись жестокому обращению.
"Сотрудники приютов ежедневно сталкиваются с жертвами насилия, пишут заявления в полицию, которые нередко остаются без внимания.
Нам надоело рассказывать обществу, что к животным нужно относиться с уважением, пока полиция, прокуратура и суд случаи насилия над животными не воспринимают как настоящее насилие! Наша работа бессмысленна, пока органы власти так несерьезно относятся к страданиям животных", - подчеркивают представители приюта.
В письме отмечается, что законодательство предусматривает суровые наказания за убийство животных и жестокое обращение с ними, однако обычно в таких случаях применяются "самые мягкие наказания".
По мнению приюта, такие практики формируют в нарушителях чувство безнаказанности.
"Сотрудники приютов по своему опыту знают - эти люди не менятся ни после денежных штрафов, ни после общественных работ. Если за осознанное убийство животного особо мучительным способом, не присуждается тюремный срок, то какие деяния по отношению к животным наказывают так сурово?", - отмечается в письме.
Приюты, подписавшиеся под открытым письмом, призывают Прокуратуру немедленно подать апелляцию в связи с делом Десильды, попросить пригласить свидетелей, чтобы разрешить суду понять тяжесть преступления и принять соответствующее решение.
"Латвия наконец должна идти в направлении Европы не только на словах, но и делами показывать это, переняв европейскую практику, согласно которой, жизнь животного - это ценность, и никто не может безнаказанно причинять животным страдания!", - говорится в заключении письма.