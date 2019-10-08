Самые опасные знаки Зодиака не по гороскопу, а по данным ФБР

По информации Федерального бюро расследований США, среди людей, арестованных за совершение преступлений, чаще всего встречаются представители определенных знаков Зодиака.

Из стихии Огня наиболее "криминальными" считаются Стрельцы, и их обычно труднее всего арестовать. Овны склонны к вооруженным преступлениям, но действительно опасны - Львы.

Если говорить о воздушных знаках, то

наиболее часто нарушают закон Весы. Близнецы склонны к мошенничеству, в то время как Водолеи чаще совершают преступления из мести.

Что касается знаков стихии Земли, то особым буйным темпераментом обладают Тельцы. Девы испытывают страсть к оружию, а у Козерогов и вовсе репутация универсальных преступников.

Из знаков стихии Воды самыми отпетыми преступниками считаются Раки (вообще Рак является самым криминальным знаком Зодиака из всех), которые отличаются особой жестокостью. При этом и Рыбы, и Скорпионы обладают неконтролируемым характером.

На основании информации Федерального бюро расследований США, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего Раков.

На втором месте этого криминального пьедестала располагаются Тельцы.

Третьи - Стрельцы. А остальные девять мест, исходя из количества совершаемых преступлений, распределены следующим образом: Овен, Козерог, Дева, Весы, Рыбы, Скорпион, Лев, Водолей, Близнецы.

Раки-преступники печально известны тем, что убивают "со страстью" и

за свою жизнь совершают несколько преступлений. Кроме того, среди этих преступников много психически неуравновешенных людей.

Тельцы предпочитают заниматься "отмывкой" денег, так как они часто превосходят других в интеллектуальном плане. Обычно Тельцы - преступники-одиночки.

Стрельцы чаще всего - воры, грабители и мошенники. Они, как правило, не причиняют вреда своим жертвам, если те добровольно отдают им то, что им нужно.

Овны зачастую нанимают других людей для совершения задуманных ими преступлений.

Козероги часто связаны с организованной преступностью и отличаются выраженными садистскими наклонностями.

Весы чаще попадаются на преступлениях коррупционной направленности, в то время как Рыбы предпочитают заниматься наркоторговлей.

Близнецы склонны к воровству и мошенничеству.

Львы часто совершают преступления просто для привлечения к себе внимания. Поэтому им не интересны мелкие преступления.

Среди Скорпионов много наемных убийц.

Водолеи имеют славу жуликов, аферистов и хакеров, которые предпочитают действовать, манипулируя другими людьми.