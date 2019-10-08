В Латгале открытым пламенем горел жилой дом: погиб один человек

Вызов пожарные получили около 23.00. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что открытым пламенем горит жилой дом, у которого уже обрушилась крыша.

В 3.29 пожар был ликвидирован, его площадь составила 90 кв.м. В пожаре погиб проживавший в доме человек.