В Латгале открытым пламенем горел жилой дом: погиб один человек

В понедельник, 7 октября, в результате пожара в жилом дома в Вилякском крае погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Вызов пожарные получили около 23.00. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что открытым пламенем горит жилой дом, у которого уже обрушилась крыша.
В 3.29 пожар был ликвидирован, его площадь составила 90 кв.м. В пожаре погиб проживавший в доме человек.
В целом ГПСС за прошедшие сутки получила 29 вызовов, в том числе девять на пожары.