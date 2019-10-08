Вт, 8.10.2019
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В Латгале открытым пламенем горел жилой дом: погиб один человек

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 7 октября, в результате пожара в жилом дома в Вилякском крае  погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов пожарные получили около 23.00. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что открытым пламенем горит жилой дом, у которого уже обрушилась крыша.

В 3.29 пожар был ликвидирован, его площадь составила 90 кв.м. В пожаре погиб проживавший в доме человек.

В целом ГПСС за прошедшие сутки получила 29 вызовов, в том числе девять на пожары.

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