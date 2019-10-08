"Элвис спас нас много раз": команда вступилась за Мерзликина после его неудачного дебюта в НХЛ

После пережитого поражения в игре против "Питтсбурга" (2:7) игроки "Коламбуса" тут же направились к своему вратарю, чтобы приободрить и успокоить.

Мерзликин в своёй первой игре пропустил семь шайб, но капитан команды Ник Фолиньо считает, что латвийский вратарь не заслужил пережить столь горький дебют.

"Я ему [Мерзликину] сочувствую. Когда на тебя направлены настолько точные удары, ты, безусловно, начинаешь думать, откуда они берутся.

С нашей стороны такая игра неприемлема. Мы не можем так играть перед ним. Элвис работал очень усердно и заслужил возможность дебюта", - защитил Мерзликина капитан команды.

Вратарь из Латвии был весьма критичен по отношению к собственной игре: "Было пару хороших сейвов, однако мне нужно было спасти команду. Если команда допускает ошибки, я последний, кто должен спасти ситуацию, однако в этот раз я этого не сделал", - высказался Мерзликин.

Самокритику Мерзликина не поддержал и другой игрок "Коламбуса", защитник Зак Веренски.

"Игра могла закончиться намного хуже. Мы дали команде противника слишком много свободы. Элвис спас нас много раз. На следующих играх нам нельзя так работать в нашей зоне", - критиковал защиту команды Веренски.

Свой комментарий о пропущенных шайбах был и у тренера команды Джона Тортореллы.

"Мне кажется, что я начинаю его [Мерзликина] понимать. Он прекрасный парень, который хочет быть настолько хорош, насколько это возможно. Во втором перерыве с Элвисом не говорил. Я считаю, что в тот момент лучшим решением было разрешить ему продолжить игру", - высказался главный тренер команды.