Стресс и огромная нагрузка: латвийцы все больше жалуются на эмоциональное насилие на работе

Он отметил, что во многих случаях руководители предприятий даже не подозревают, что их работники страдают от стресса или эмоционального насилия.

В ходе кампании о психоэмоциональных факторах риска на рабочих местах VDI опросила почти 4000 человек.

В основном это были работники государственных и муниципальных органов. Выяснилось, что у 60% из них в последнее время увеличился объем работы и им приходится чаще работать после окончания рабочего дня.

В свою очередь две трети опрошенных указали, что из-за психоэмоциональной нагрузки на рабочем месте у них, по их мнению, ухудшилось здоровье.