Стресс и огромная нагрузка: латвийцы все больше жалуются на эмоциональное насилие на работе

В последнее время выросло количество полученных Государственной трудовой инспекцией (VDI) жалоб на стресс и эмоциональное насилие на работе. Об этом в интервью передаче 900 sekundes на телеканале LNT рассказал директор инспекции Ренарс Лусис.
Он отметил, что во многих случаях руководители предприятий даже не подозревают, что их работники страдают от стресса или эмоционального насилия.
В ходе кампании о психоэмоциональных факторах риска на рабочих местах VDI опросила почти 4000 человек.
В основном это были работники государственных и муниципальных органов. Выяснилось, что у 60% из них в последнее время увеличился объем работы и им приходится чаще работать после окончания рабочего дня.
В свою очередь две трети опрошенных указали, что из-за психоэмоциональной нагрузки на рабочем месте у них, по их мнению, ухудшилось здоровье.
С 14 октября представители VDI отправятся на участвовавшие в опросе предприятия и учреждения, чтобы обсудить ситуацию и рассказать о мерах по улучшению психоэмоциональной обстановки.