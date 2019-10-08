Знарок: в Риге меня спросят, приятно ли мне побеждать "Динамо"

В понедельник, 7 октября, хоккеисты "Спартака" в выездном матче победили команду СКА со счетом 3:2. К тому же в добавленном времени победную шайбу в ворота забил Мартиньш Карсумс.

"Приятно ли побеждать СКА? Что значит приятно, неприятно! В Риге у меня тоже самое спросят. Уеду в Москву играть против "Динамо" - последует тот же самый вопрос. Два года работал с этими ребятами. Они для меня как семья", - заявил Знарок журналистам после матча.

"Конечно, у меня приятные воспоминания о Санкт-Петербурге, но Олимпийские игры меня больше волновали. Я не первый день в хоккее, чтобы волноваться. О чем мне беспокоиться? Если буду взволнован, это у меня на лице можно будет прочесть и дойдет до ребят", - отметил Знарок.