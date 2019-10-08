Кабмин одобрил кандидатуру Пургайле на пост главы FKTK

Окончательное решение об утверждении Пургайле на этом посту примет Сейм.

Кандидатура Пургайле была признана лучшей в конкурсе на должность руководителя FKTK.

Пургайле работает в Citadele banka с 2012 года, сначала она была в директором по развитию бизнеса, а с 2017 года занимает должность директора по обслуживанию корпоративных клиентов.

В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года она также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли.

Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса.

Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции.

Пургайле отлично владеет английским и русским языками.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что назначение Пургайле главой FKTK завершит один из этапов объявленного правительством "капитального ремонта" финансового сектора.

"Конечно, не все еще сделано, однако у нас будет не только новый закон о FKTK и новые полномочия, но и новый руководитель, который возьмет на себя управление и поможет двигаться вперед", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что полностью доверяет конкурсной комиссии, выбравшей Пургайле на должность руководителя FKTK.

"Пургайле была выбрана на должность без участия политиков, это сделали профессионалы. Выбор был основан на профессиональных критериях. И именно таким образом должны выбираться члены совета в государственных предприятиях", - сказал Кариньш.