Соперник Усика провалил допинг-тест: он употреблял препарат для беременных

В организме Спонга был обнаружен кломифен. Кломифен является запрещенным препаратом, обычно его используют беременные женщины в целях улучшения процесса стимуляции родов или же атлеты, которые восстанавливаются после приема стероидов.

Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в Twitter, допинг-проба была отправлена в Иллинойс на комиссию.

"С нами связалось Всемирное антидопинговое агентство и сообщило, что тест Тайрона Спонга показал неблагоприятный результат. Тест был отправлен на комиссию в штат Иллинойс, дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", – добавил Хирн.