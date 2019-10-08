Соперник Усика провалил допинг-тест: он употреблял препарат для беременных

Голландский боксер Тайрон Спонг, который должен был выйти на ринг против украинского спортсмена Александра Усика, провалил допинг-тест. Об этом сообщает Sports.ru.
В организме Спонга был обнаружен кломифен. Кломифен является запрещенным препаратом, обычно его используют беременные женщины в целях улучшения процесса стимуляции родов или же атлеты, которые восстанавливаются после приема стероидов.
Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в Twitter, допинг-проба была отправлена в Иллинойс на комиссию.
"С нами связалось Всемирное антидопинговое агентство и сообщило, что тест Тайрона Спонга показал неблагоприятный результат. Тест был отправлен на комиссию в штат Иллинойс, дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", – добавил Хирн.
We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.— Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019