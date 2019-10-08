Вт, 8.10.2019
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Соперник Усика провалил допинг-тест: он употреблял препарат для беременных

ФОТО: скриншот с instagram.com/tyrone_spong

Голландский боксер Тайрон Спонг, который должен был выйти на ринг против украинского спортсмена Александра Усика, провалил допинг-тест. Об этом сообщает Sports.ru.

В организме Спонга был обнаружен кломифен. Кломифен является запрещенным препаратом, обычно его используют беременные женщины в целях улучшения процесса стимуляции родов или же атлеты, которые восстанавливаются после приема стероидов. 

Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в Twitter, допинг-проба была отправлена в Иллинойс на комиссию.

"С нами связалось Всемирное антидопинговое агентство и сообщило, что тест Тайрона Спонга показал неблагоприятный результат. Тест был отправлен на комиссию в штат Иллинойс, дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", – добавил Хирн. 

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