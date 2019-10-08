Отмывали деньги: полиция задержала семерых и наложила арест на 130 автомобилей

В феврале этого года полиция начала уголовный процесс и в ходе расследования установила, что член правления одного из предприятий и сотрудница, отвечавшая за поток денежных средств, при участии члена правления еще одной компании совершали преступные действия в сфере торговли подержанными автомобилями.

Работники и должностные лица обоих предприятий покупали в Латвии и за рубежом у частных лиц подержанные транспортные средства, чтобы реализовать их в торговых местах предприятия в Риге.

Однако они не указывали приобретенные автомобили как собственность компании, а фиктивно, подделывая акты приемки и другие документы, регистрировали их и продавали как переданные на комиссию.

В ходе расследования было установлено, что приобретенные транспортные средства продавались частным лицам за наличные деньги, а истинные суммы сделок в ежемесячных отчетах предприятия утаивались путем искажения данных бухгалтерского учета.

Также сотрудница предприятия, подделывая кассовые ордера, создавала возможность для предприятия получать незарегистрированные денежные средства, которые использовались для приобретения транспортных средств, в результате чего совершалась легализация незаконно нажитых средств в группе.

В июне этого года в Риге, Рижском регионе и Видземе было проведено 11 обысков в офисах компаний, местах торговли транспортными средствами, по месту жительства фигурантов дела и в бухгалтерии.

Во время обысков были изъяты 130 легковых автомобилей, 21 235 евро, документы на покупку автомобилей, носители данных, средства связи и другие вещественные доказательства. Рыночная стоимость изъятых во время обысков транспортных средств оценивается примерно в 600 000 евро.