"Только не говорите бабушке": в Риге за езду без прав были пойманы два подростка

Первый случай был зафиксирован вечером в пятницу, 4 октября, около 22:49, когда патрулируя на улице Резнас, полицейские заметили автомобиль, который ехал неубедительно. Сразу же в момент остановки выяснилось, что за рулём 16-летний парень.

В качестве пассажиров в машине было несколько подростков. Нарушитель пояснил полицейским, что просто хотел прокатить своих друзей и попросил, чтобы о нарушении не сообщали владельцу авто - бабушке. Также парень признался, что не первый раз без водительских прав водит транспортное средство.

В свою очередь второй случай был зафиксирован 5 октября около 15:12, когда на улице Католю полицейские заметили транспортное средство, которое уже ранее было остановлено за езду без техосмотра.

После остановки автомобиля выяснилось, что за рулём находится 17-летний юноша. У машины не было не только техосмотра, но и OCTA, а передний номер отличался от заднего. В машине находился и пассажир - некий 37-летний мужчина.