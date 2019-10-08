Правительство поддержало выделение 4 млн евро для создания новой модели финансирования партий

Министерство юстиции пояснило, что в случае получения финансирования из государственного бюджета, общий лимит пожертвований от физических лиц, членских взносов и вступительных взносов будет снижен с 50 до 12 минимальных месячных окладов, то есть, с 21 500 евро до 5160 евро.

Министерство юстиции отметило, что целью поправок является уменьшение зависимости политических партий от частных спонсоров, тем самым обеспечивая прозрачность, легитимность и соответствие финансовой деятельности политических партий системе парламентской демократии.

В аннотации к законопроекту поясняется, что по сравнению с другими государствами-членами Европейского союза финансирование партий из государственного бюджета в Латвии не достигает объема финансирования политических партий в других странах. Более того, согласно исследованию, проведенному Амстердамским университетом в 2015 году, оно в девять раз меньше, чем в Литве и Эстонии. Соответственно, для латвийских политических партий в настоящее время проблематично выполнение функций, ожидаемых от них в демократическом обществе, поскольку политические партии зависят от частных пожертвований, а отсутствие финансирования не позволяет им развивать свою работу с членами и территориальными подразделениями партии.

Для достижения цели законопроекта в течение следующих двух лет из госбюджета потребуется выделение дополнительного финансирования в размере четырех миллионов евро.

Законопроект предусматривает выделить финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей - 4,5 евро за каждый полученный голос, а также 0,5 евро за каждый голос на выборах в самоуправление и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет получать дополнительно 100 000 евро из государственного бюджета каждый год до следующих выборов в Сейм. В законопроекте также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной политической организации (партии) финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год.

В то же время, законопроект устанавливает и более строгие правила для политических партий. Например, в случае получения финансирования из госбюджета, максимальная сумма, которую лицо может пожертвовать политической партии, не сможет превышать 12 минимальных месячных окладов. Кроме того, политическим партиям запрещено будет брать на себя долговые обязательства на срок больше 90 дней.