Пять современных привычек, которые вредят здоровью ребенка
Мир трансформируется, возможности становятся все более широкими, меняются и тенденции в воспитании детей - неизменным остается лишь желание родителей заботиться и давать ребенку самое лучшее. Однако даже родители, желающие только добра, частенько ошибаются. Педиатр Анна Бирка рассказывает о пяти современных повседневных привычках, из-за которых родители могут ненароком нанести ребенку вред.
Перегруженность электронными устройствами
Современные дети однозначно предпочитают сидеть на диване, уткнувшись носом в экран, а не проводить время вне дома. Если раньше родителям приходилось беспокоиться из-за одних только мультиков по телевизору, то сегодня с ростом числа цифровых устройств стремительно растет объем проводимого у экрана времени. "Выманить детей из-за гаджетов - не самая простая задача, однако
преимущества, которые отдых на свежем воздухе дает физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию, - достаточная причина, чтобы хотя бы попробовать",
- призывает педиатр А. Бирка.
Из четырех стен - на свежий воздух
Есть множество способов сделать отдых на свежем воздухе таким же интересным, как любимые занятия ребенка в помещениях.
- Возьмите книгу с картинками и отправляйтесь на улицу, чтобы искать там изображенные в книге объекты и создания. Если же ребенок жить не может без технологий, возьмите их на вооружение: фотографируйте и создавайте совместные фотожурналы или же используйте приложения, которые помогают, например, узнать больше о растущих кругом растениях, деревьях и кустарниках.
В свою очередь родителям малышей педиатр напоминает, что
многие молодые родители совершают распространенную ошибку, накрывая чем-то коляску и стараясь тем самым защитить ребенка от неприятной погоды.
"В умеренных дозах солнечные лучи или небольшой дождик большого вреда не нанесут, а вот длительное нахождение на коляске защитной пленки - да: она создает парниковый эффект, в результате чего внутри коляски не происходит циркуляция воздуха. С тканевыми материалами дело обстоит таким же образом, ведь в коляске и без того как минимум на два градуса теплее, чем снаружи. В таких прогулках на свежем воздухе нет большого смысла", - отмечает А. Бирка.
Чтобы милые округлости не стали проблемой
Лишний вес и ожирение становятся среди латвийских детей школьного возраста все более актуальной проблемой. Дети едят так же, как это делают родители, поэтому хороший пример нужно показывать уже с младых лет. "Очень трудно искоренить привычку есть на фоне, например, включенного телевизора. Если ребенок заметил, что родители во время еды смотрят на экран или читают книгу, он сам, скорее всего, повторит эту модель поведения. Поэтому по возможности нужно есть всем вместе за одним столом, концентрируясь на трапезе и находящейся рядом семье.
Отвлекаясь на что-то другое, ребенок перестает чувствовать вкус еды и то, сколько он съел, и в результате съедает слишком мало или, наоборот, переедает",
- поясняет А. Бирка.
"Кроме того, уже с детства надо научить ребенка есть регулярно и сбалансированно. Небольшие перекусы между приемами пищи допустимы, однако они не должны заменять основную трапезу.
- Для развития ребенка и укрепления его иммунитета он должен получать из пищи все необходимые витамины, микроэлементы и минеральные вещества. Меню ребенка следует составлять в соответствии с возрастом и уровнем физической активности, в него нужно включить овощи, зерновые, молочные продукты, яйца, мясо, рыбу и ценные жиры, а также фрукты и ягоды.
Особое внимание к рациону необходимо в случае, если ребенок не ест определенные группы продуктов, у него есть непереносимость или аллергия на продукты.
Опыт показывает, что детям чаще всего не хватает витаминов D и С, железа и жирных кислот омега", - комментирует сертифицированный фармацевт Лайла Залите.
Школьный рюкзак не должен становится тяжелой ношей для позвоночника
Неподходящий и слишком тяжелый школьный портфель - одна из самых распространенных причин формирования у школьников неправильной осанки. Если даже необходимые для учебы вещи можно оставить в школе, то к содержимому сумки часто присоединяются принадлежности для кружков, тренировок и других внешкольных занятий.
Чтобы в прямом смысле облегчить ребенку школьную жизнь, родителям следует обращать внимание не только на выбор подходящего рюкзака и его вес, но и на то, как ребенок его носит.
Например, нужно напоминать своему чаду, что рюкзак следует носить на обоих плечах, чтобы осанка не стала асимметричной. Максимальный допустимый вес школьного портфеля определяют правила Кабинета министров, однако следует иметь в виду, что, если у школьника уже есть проблемы с осанкой, в сумку рекомендуется класть значительно меньше вещей.
Продуманный ритуал перед сном
Еще один распространенный современный камень преткновения - непостоянное время отправления в постель и недостаточная подготовка ко сну.
Чтобы обеспечить ребенку сладкий полноценный сон, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы днем у него была возможность набегаться и нарезвиться.
- Педиатр рекомендует проветривать комнаты перед сном, избегать сладостей и ввести в обиход подходящий именно для вашего ребенка вечерний ритуал. Важнее всего говорить с ребенком: читать сказку на ночь и потом обсуждать ее, рассказывать друг другу о самых ярких событиях дня или планах на ближайшие дни – главное, чтобы был контакт.
В свою очередь фармацевт Лайла Залите напоминает:
"Перед сном лучше стараться не есть и не пить. Если ребенок проголодался, можно перекусить не менее чем за 30 минут до сна, но лучше всего это сделать за час.
- Перед сном ребенку можно предложить, например, банан: он содержит магний, который расслабляет тело, подойдет и небольшая порция теплой овсяной каши (считается, что она обладает успокаивающим действием). Кроме того, перед сном можно приготовить небольшую кружку чая из мелиссы, валерианы, боярышника, душицы, лаванды или шалфея: они уменьшают нервное напряжение, расслабляют тело и помогают улучшить качество сна.
Стоит помнить и о бабушкином рецепте - теплом молоке с медом: этот напиток способствует сохранению стабильного психоэмоционального состояния, он поможет уснуть и с утра проснуться бодрым
Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.