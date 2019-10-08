Пять современных привычек, которые вредят здоровью ребенка

Перегруженность электронными устройствами

Современные дети однозначно предпочитают сидеть на диване, уткнувшись носом в экран, а не проводить время вне дома. Если раньше родителям приходилось беспокоиться из-за одних только мультиков по телевизору, то сегодня с ростом числа цифровых устройств стремительно растет объем проводимого у экрана времени. "Выманить детей из-за гаджетов - не самая простая задача, однако

преимущества, которые отдых на свежем воздухе дает физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию, - достаточная причина, чтобы хотя бы попробовать",

- призывает педиатр А. Бирка.

Из четырех стен - на свежий воздух

Есть множество способов сделать отдых на свежем воздухе таким же интересным, как любимые занятия ребенка в помещениях.

Возьмите книгу с картинками и отправляйтесь на улицу, чтобы искать там изображенные в книге объекты и создания. Если же ребенок жить не может без технологий, возьмите их на вооружение: фотографируйте и создавайте совместные фотожурналы или же используйте приложения, которые помогают, например, узнать больше о растущих кругом растениях, деревьях и кустарниках.

В свою очередь родителям малышей педиатр напоминает, что

многие молодые родители совершают распространенную ошибку, накрывая чем-то коляску и стараясь тем самым защитить ребенка от неприятной погоды.

"В умеренных дозах солнечные лучи или небольшой дождик большого вреда не нанесут, а вот длительное нахождение на коляске защитной пленки - да: она создает парниковый эффект, в результате чего внутри коляски не происходит циркуляция воздуха. С тканевыми материалами дело обстоит таким же образом, ведь в коляске и без того как минимум на два градуса теплее, чем снаружи. В таких прогулках на свежем воздухе нет большого смысла", - отмечает А. Бирка.

Чтобы милые округлости не стали проблемой

Лишний вес и ожирение становятся среди латвийских детей школьного возраста все более актуальной проблемой. Дети едят так же, как это делают родители, поэтому хороший пример нужно показывать уже с младых лет. "Очень трудно искоренить привычку есть на фоне, например, включенного телевизора. Если ребенок заметил, что родители во время еды смотрят на экран или читают книгу, он сам, скорее всего, повторит эту модель поведения. Поэтому по возможности нужно есть всем вместе за одним столом, концентрируясь на трапезе и находящейся рядом семье.

Отвлекаясь на что-то другое, ребенок перестает чувствовать вкус еды и то, сколько он съел, и в результате съедает слишком мало или, наоборот, переедает",

- поясняет А. Бирка.

"Кроме того, уже с детства надо научить ребенка есть регулярно и сбалансированно. Небольшие перекусы между приемами пищи допустимы, однако они не должны заменять основную трапезу.