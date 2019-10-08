Видео: в центре Риги за торговлю марихуаной задержан 16-летний подросток

В момент наблюдения за компанией, стражи порядка увидели, что один из подростков из сумки достал пакетик с зелено-коричневым веществом и похвастался перед сверстниками. На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции. Пока экипаж был в дороге, на камерах видеонаблюдения было видно, что к подростку подошла некая девочка, которая купила у него один из мешочков.

В момент прибытия патруля возможная покупательница, к сожалению, покинула место происшествия, она также не была замечена в ближайших окрестностях. Стражи порядка отправились к продавцу. По наводке сотрудников центра видеонаблюдения полицейские обнаружили в пенале подростка три мешочка с веществом. 16-летний владелец пенала признался, что это марихуана. Он сказал, что нашёл её на земле в парке в Пурвциемсе. Также юноша признался, что ранее недалеко от оперы продал ещё один пакетик. В то же время были проверены остальные подростки, однако у них веществ не оказалось. Также ничего не свидетельствовало о том, что они могут быть под влиянием наркотических веществ.