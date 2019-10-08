Левитс и Буров призывают снести стену между столицей и государством

Президент Латвии Эгил Левитс и мэр Риги Олег Буров сегодня во время встречи в Рижском замке пришли к общему мнению, что стена между столицей и государством должна быть снесена для блага рижан и остальных жителей Латвии, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
Канцелярия отметила, что обе стороны согласились с тем, что столице, которая выполняет особые функции в стране, необходимо конструктивное сотрудничество с государственными учреждениями по различным практическим вопросам для блага рижан и остальных жителей Латвии. Обе стороны были убеждены в необходимости разрушить стену между столицей и государством и совместно работать над укреплением Риги как современного мегаполиса Северной Европы.
В ходе встречи Левитс поднял вопрос о недостатке детских садов в столице.
В свою очередь Буров проинформировал президента о планах муниципалитета, в то же время актуализировав проблему нехватки воспитателей и нянь, а также вопрос престижа профессии учителя в стране. В ходе встречи было подчеркнуто, что работа по привлечению молодых специалистов в профессию является одним из больших и очень важных вопросов для будущего образования, по которому государство, университеты и муниципалитеты должны тесно сотрудничать.
Буров отметил, что он открыт для сотрудничества с госучреждениями по различным вопросам.
В ходе встречи Левитс также интересовался вопросами развития Рижской агломерации и сохранения исторического центра города. Стороны также обсудили будущее церкви Святого Петра.