Левитс и Буров призывают снести стену между столицей и государством

Канцелярия отметила, что обе стороны согласились с тем, что столице, которая выполняет особые функции в стране, необходимо конструктивное сотрудничество с государственными учреждениями по различным практическим вопросам для блага рижан и остальных жителей Латвии. Обе стороны были убеждены в необходимости разрушить стену между столицей и государством и совместно работать над укреплением Риги как современного мегаполиса Северной Европы.

В свою очередь Буров проинформировал президента о планах муниципалитета, в то же время актуализировав проблему нехватки воспитателей и нянь, а также вопрос престижа профессии учителя в стране. В ходе встречи было подчеркнуто, что работа по привлечению молодых специалистов в профессию является одним из больших и очень важных вопросов для будущего образования, по которому государство, университеты и муниципалитеты должны тесно сотрудничать.