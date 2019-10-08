Российский боксёр Устинов согласился провести бой с Усиком вместо Спонга

Российский боксёр Александр Устинов может подменить Тайрона Спонга в поединке с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает sports.ru.
Менеджер Устинова, Владимир Хрюнов, сообщил, что Александру поступило предложение заменить Спонга. Спортсмен согласился выйти драться против Усика.
Как сообщается, ранее Усик не согласился на бои с Александром Поветкиным и Андреем Федосовым из-за того, что они из России.
Напомним, голландский боксёр Тайрон Спонг, который должен был выйти на ринг против украинского спортсмена Александра Усика, провалил допинг-тест. Поэтому назначенный на 13 октября бой с Усиком может не состояться.