"Кажется, он не торопился". Подробности трагедии на железнодорожных путях в Иманте

Трагическое происшествие случилось вскоре после 11:00 и приостановило движение общественного транспорта. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Один из пассажиров, который находился в поезде во время столкновения, рассказал, что прохожий находился там, где пересекать рельсы нельзя, сказано в передаче.

"Это произошло там, где кончается ограждение, там лежал труп. Сам процесс я не видел, но видел уже прикрытое тело и двух полицейских. Это случилось там, где кончается забор, они просто прикрыли. Кажется, что человек никуда не спешил, хотел вроде пройти там, где кончатся ограда, но был сбит", - рассказал очевидец Константин.

Он заявил, что мужчина, возможно, не был полностью в сознании. Видимость была хорошей в обе стороны и ничего не могло помешать человеку видеть, что происходит на рельсах слева и справа. Также недалеко находился пешеходный переход.

Поезд ехал со скоростью 80 километров в час. Представитель Pasažieru vilciens рассказала программе Degpunktā, что машинист, заметив мужчину, начал экстренно тормозить, но избежать столкновения было невозможно.

"Наш машинист дал показания Госполиции, к сожалению не могу раскрыть все детали, так как осенью есть разные обстоятельства. Это не только невнимательность, но и к сожалению, различные случаи самоубийств, но это, скорее всего, расследует Госполиция", - сказала программе представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.