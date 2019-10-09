Ср, 9.10.2019
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"Кажется, он не торопился". Подробности трагедии на железнодорожных путях в Иманте

Поезд

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге во вторник, 8 октября, между станциями Иманта и Золитуде поезд насмерть сбил человека. Очевидец трагического происшествия рассказал о случившемся программе Degpunktā. 

Трагическое происшествие случилось вскоре после 11:00 и приостановило движение общественного транспорта. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Один из пассажиров, который находился в поезде во время столкновения, рассказал, что прохожий находился там, где пересекать рельсы нельзя, сказано в передаче.

"Это произошло там, где кончается ограждение, там лежал труп. Сам процесс я не видел, но видел уже прикрытое тело и двух полицейских. Это случилось там, где кончается забор, они просто прикрыли. Кажется, что человек никуда не спешил, хотел вроде пройти там, где кончатся ограда, но был сбит", - рассказал очевидец Константин. 

Он заявил, что мужчина, возможно, не был полностью в сознании. Видимость была хорошей в обе стороны и ничего не могло помешать человеку видеть, что происходит на рельсах слева и справа. Также недалеко находился пешеходный переход. 

Поезд ехал со скоростью 80 километров в час. Представитель Pasažieru vilciens рассказала программе Degpunktā, что машинист, заметив мужчину, начал экстренно тормозить, но избежать столкновения было невозможно. 

"Наш машинист дал показания Госполиции, к сожалению не могу раскрыть все детали, так как осенью есть разные обстоятельства. Это не только невнимательность, но и к сожалению, различные случаи самоубийств, но это, скорее всего, расследует Госполиция", - сказала программе представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците. 

По факту случившегося начато расследование, полиция выясняет действительно ли мужчина хотел осознанно покончить с собой. 

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