История из жизни: как желание быть оригинальным привело к штрафу

Из комментариев к публикации выяснилось, что конструкция находилась на машине уже длительное время, а штраф, со слов хозяйки, был выписан без предупреждения.

Русский TVNET пообщался с владелицей авто Анастасией, которая любезно согласилась рассказать подробнее о ситуации.

Реклама или проявление индивидуальности?

Анастасия отметила сразу, что "подарки" на машине "не желание рекламироваться", девушке "просто хотелось быть оригинальной". Как выяснилось из разговора, хозяйка интересного авто разместила на конструкции свой номер телефона и адрес сайта не столько для рекламы, а чтобы "подарки" просто не украли.

"Если её украдут, сразу ясно будет, кому установка принадлежит. Меня узнавали по машине, в городе на стоянке всегда могла её найти, хорошо ориентировалась. Хорошая идея, как мне казалось..." - рассказала Анастасия.

В один день девушка получила звонок из Рижской стройуправы с приглашением прийти на беседу. По телефону её заверили, что штрафа пока нет, просто нужно встретиться.

Там ей сообщили, что для того, чтобы не получить денежное наказание, хозяйке авто необходимо в течение определённого времени снять конструкцию, сфотографировать, принести доказательства и всё.

Девушка выполнила всё в установленный срок, однако штраф всё-таки получила.

"Сказали, что какие-то нормативы. Обычно ставят предупреждение, но так как я уже ездила на этой машине - предупреждение выписать не могут. Тогда я не понимаю, в какой момент выписывается предупреждение? Когда я на ней не езжу? Тогда за что штраф? Может есть какие-то тонкости и нюансы...".

Русский TVNET обратился за комментарием в стройуправу. Мы спросили, в какой момент выписывается штраф: до или после предупреждения? Ответ представителя Рижской стройуправы Эдгара Бутанса: Штраф за административное нарушение налагает учреждение или должностное лицо, которое уполномочено принимать решение в деле об административном нарушении. Предупреждение является одним из видов административного наказания. Учреждение или должностное лицо принимает решение о применении административного наказания, включая предупреждение или денежный штраф.

Не подходит под нормативы

Девушка хотела оставить конструкцию и даже была готова заплатить за это деньги, однако там же, в стройуправе сказали, что ей это невыгодно:

"Машина используется в личных нуждах, а для того, чтобы получить разрешение на рекламу, автомобиль должен ездить по определённому маршруту, либо стоять на определённом месте, либо, либо, либо... Как я поняла, сумма взимается каждый день. Там мне сказали, что мне просто достаточно убрать контакты и всё".

Русский TVNET обратился к стройуправе с вопросом, как в случае Анастасии можно согласовать конструкцию, оставив контакты на ней.

В стройправе сославшись на постановление кабинета министров №732, сообщили, что нужно получить соответствующее разрешение.