История из жизни: как желание быть оригинальным привело к штрафу

26 сентября в социальной сети Facebook была опубликована фотография автомобиля с интересной конструкцией на крыше. Автомобиль, мимо которого не пройти, украшают "подарки". Однако хозяйке машины придётся расстаться с ними, так как совсем недавно она получила штраф. Представляем историю девушки в подробностях и комментарий Строительного управления города Риги.
Из комментариев к публикации выяснилось, что конструкция находилась на машине уже длительное время, а штраф, со слов хозяйки, был выписан без предупреждения.
Русский TVNET пообщался с владелицей авто Анастасией, которая любезно согласилась рассказать подробнее о ситуации.
Реклама или проявление индивидуальности?
Анастасия отметила сразу, что "подарки" на машине "не желание рекламироваться", девушке "просто хотелось быть оригинальной". Как выяснилось из разговора, хозяйка интересного авто разместила на конструкции свой номер телефона и адрес сайта не столько для рекламы, а чтобы "подарки" просто не украли.
"Если её украдут, сразу ясно будет, кому установка принадлежит. Меня узнавали по машине, в городе на стоянке всегда могла её найти, хорошо ориентировалась. Хорошая идея, как мне казалось..." - рассказала Анастасия.
В один день девушка получила звонок из Рижской стройуправы с приглашением прийти на беседу. По телефону её заверили, что штрафа пока нет, просто нужно встретиться.
Там ей сообщили, что для того, чтобы не получить денежное наказание, хозяйке авто необходимо в течение определённого времени снять конструкцию, сфотографировать, принести доказательства и всё.
Девушка выполнила всё в установленный срок, однако штраф всё-таки получила.
"Сказали, что какие-то нормативы. Обычно ставят предупреждение, но так как я уже ездила на этой машине - предупреждение выписать не могут. Тогда я не понимаю, в какой момент выписывается предупреждение? Когда я на ней не езжу? Тогда за что штраф? Может есть какие-то тонкости и нюансы...".
Русский TVNET обратился за комментарием в стройуправу. Мы спросили, в какой момент выписывается штраф: до или после предупреждения?
Ответ представителя Рижской стройуправы Эдгара Бутанса: Штраф за административное нарушение налагает учреждение или должностное лицо, которое уполномочено принимать решение в деле об административном нарушении. Предупреждение является одним из видов административного наказания. Учреждение или должностное лицо принимает решение о применении административного наказания, включая предупреждение или денежный штраф.
Не подходит под нормативы
Девушка хотела оставить конструкцию и даже была готова заплатить за это деньги, однако там же, в стройуправе сказали, что ей это невыгодно:
"Машина используется в личных нуждах, а для того, чтобы получить разрешение на рекламу, автомобиль должен ездить по определённому маршруту, либо стоять на определённом месте, либо, либо, либо... Как я поняла, сумма взимается каждый день. Там мне сказали, что мне просто достаточно убрать контакты и всё".
Русский TVNET обратился к стройуправе с вопросом, как в случае Анастасии можно согласовать конструкцию, оставив контакты на ней.
В стройправе сославшись на постановление кабинета министров №732, сообщили, что нужно получить соответствующее разрешение.
Русский TVNET рассказывает, что нужно для того, чтобы согласовать рекламу. Подробнее закон можно прочитать тут.
В законе сразу разъясняют несколько понятий, так, например, наш случай является не просто рекламой, а мобильной рекламой!
Мобильная реклама — находящаяся в движении на специально изготовленных или используемых для размещения рекламы конструкциях, прикреплённых к транспортному средству или на нём, или реклама на переносимом человеком стенде, транспаранте и подобном вспомогательном средстве, а также реклама на общественном транспорте.
Следует подать в самоуправление на согласование проект рекламного объекта, который должен включать в себя:
- заявление с указанием данных рекламодателя и распространителя рекламы, банковских реквизитов для подготовки платежного извещения на уплату пошлины (если она предусмотрена), времени размещения рекламы;
- цветной эскиз или фотомонтаж рекламы (в двух экземплярах) с указанием размеров и масштаба;
- описание дополнительных эффектов (световых, звуковых), если они есть;
Для согласования размещения мобильной рекламы в заявлении надо дополнительно указать:
- число рекламных объектов;
- государственный регистрационный номер транспортного средства, на котором будет реклама;
- государственный регистрационный номер прицепа или полуприцепа, если реклама будет размещена на нём.
Однако за согласованную рекламу на конструкции придётся платить. Расценки можно посмотреть тут.
CSDD нарушений не констатировало
На машине, украшенной "подарками", Анастасия проездила около двух лет. Как рассказала она сама, на техосмотре никаких нареканий по поводу конструкции не возникало.
"Два раза точно проходила. В Питер ездила, через границу пропускали. Никаких документов не нужно было", - рассказала хозяйка автомобиля.
"У CSDD был только один вопрос по поводу того, что буквы светятся в темноте. Они у меня подключаются к прикуривателю, а этого делать нельзя", - после предупреждения инспектора Анастасия их сразу же отключила.
Русский TVNET на момент выхода статьи не получил комментария от представителя CSDD.
Штраф на фирму
Несмотря на то, что этот автомобиль является личным транспортом Анастасии, штраф в размере 100 евро (минимальный) был выписан на её фирму.
"Я могу на своей машине написать Coca-Cola и тогда штраф будет оплачивать эта компания?" - спрашивает в замешательстве девушка.
Анастасия считает, что если и выписывать штраф, то скорее личный.
"Фирма совсем не причем. Я просто хочу свою красивую машину с подарками. К юристам я не хочу обращаться, так как я заплачу им эти же 100 евро. А просто повоевать совсем не хочется".
Представитель стройуправы Эдгар Бутанс комментируя ситуацию, сказал, что "лицо, привлекаемое к административной ответственности, определяется в соответствии с нормативными актами, регулирующими ответственность за административное правонарушение". В обязательных правилах Рижской думы № 77 "О размещении рекламы, вывесок и других информационных материалов и порядке использования афишных тумб и стендов в Риге" говорится:
"Ответственность за соответствие требований соответствующих правил рекламы несёт рекламодатель, но если такого нет или его не найти, то хозяин земельного участка или строения, на котором размещена реклама. Согласно закону рекламодатель является лицом, которое с целью получения коммерческой или иной выгоды сам производит и распространяет рекламу или от имени которого производит и распространяет в интересах другого лица".
Можно ли оспорить штраф?
Решение можно оспорить у руководителя Рижской стройуправы в течение 10 рабочих дней с момента уведомления, подав обжалование в Рижскую стройуправу и адресовав его руководителю.
Можно ли оставить конструкцию на машине, если убрать все контактные данные?
"Законодательства я тоже не могу понять. Там говорится, что любая конструкция, которая находится на машине, является рекламой. Но там не написано с надписями или без. Любая. Нарушать закон не хочу", - хозяйка креативного автомобиля хотела бы оставить подарки на машине даже без любых контактов, однако из-за неоднозначной трактовки закона просто боится получить второй штраф.
В стройуправе же в отделе рекламы ей "сказали, что саму машину можно хоть всю обклеить рекламой, но всё, что выше крыши - нельзя".
Ответ представителя стройуправы гласит: "Если конструкция не содержит признаки, упомянутые в ст. 1 Закона о рекламе, то её размещение на транспортном средстве частного лица не находится в компетенции Рижской стройуправы".
Анастасии в учреждении ответили верно. Мы посмотрели в законе, что это за признаки и, действительно, по закону, согласование рекламы не требуется на транспортном средстве, принадлежащем частному лицу, если эта реклама не считается, как выше уже писалось, мобильной рекламой.
Вывод: Штраф Анастасия получила законно: он может быть выписан и без предупреждения, и на фирму, а не на частное лицо. Оспорить данное решение у неё есть все права, но, к сожалению, вряд ли из этого что-то выйдет. Если хозяйка оригинального авто захочет оставить контакты на конструкции, то это нужно будет согласовать (как мы писали выше), а также придётся ещё и платить. Единственный выход из ситуации - оставить "подарки" на крыше, но убрать все контакты с конструкции.