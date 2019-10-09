Кариньш: если Пургайле не утвердят в должности, никто не захочет быть главой FKTK

Если Сейм не утвердит члена правления банка Citadele Санту Пургайле на должности руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), придется проводить повторный конкурс, но есть опасения, что после провала объективно выбранного кандидата претендовать на эту должность больше никто не захочет. Об этом заявил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш.