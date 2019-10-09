Кариньш: если Пургайле не утвердят в должности, никто не захочет быть главой FKTK

Если Сейм не утвердит члена правления банка Citadele Санту Пургайле на должности руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), придется проводить повторный конкурс, но есть опасения, что после провала объективно выбранного кандидата претендовать на эту должность больше никто не захочет. Об этом заявил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, нельзя принудить парламент утвердить Пургайле, но нет оснований сомневаться в кандидате, которого объективно избрала назначенная самим законодательным органом отборочная комиссия.
Кариньш сомневается, что претенденты будут охотно подавать заявки на новый конкурс, так как будет получен сигнал, что "политики не готовы признать результат объективного конкурса, политики хотят субъективный конкурс".
Как сообщалось ранее, во вторник, 8 октября, Кабинет министров выдвинул кандидатуру Пургайле на утверждение в Сейм.