"Любимое солнышко": Игорь Николаев трогательно поздравил свою дочь с 4-летием

Вчера, 8 октября, Вероника Николаева отметила свой четвёртый день рождения. Российский артист поделился в Сети любимыми фотографиями девочки. На одном из фото Ника, как её ласково зовёт Николаев и его 37-летняя жена Юлия Проскурякова, с энтузиазмом писала на зеркальном стенде в Юрмале.

На второй фотографии малышка позирует в джинсовом костюме с игрушкой в руках. На другом снимке дочка артиста была в ободке единорога. На последнем же кадре Николаев с улыбкой смотрел на Веронику, которую держал на руках.

"Любимое солнышко!!! Четыре!!! Вероника оставляет "автограф" на Зеркале любви. Счастья, любви и мира тебе, доченька", — подписал серию снимков артист.