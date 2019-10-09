"Новое Единство" не будет выдвигать кандидата на должность главы Банка Латвии

Предполагается, что "Новое Единство" не будет выдвигать своего кандидата на должность президента Банка Латвии, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер министр, представитель этой партии Кришьянис Кариньш.
Хотя у него есть на уме по крайней мере три кандидата, соответствующие этой должности, Кариньш считает, что труднее будет не найти кандидатов, а договориться по единой кандидатуре.
"Я думаю, что в этом процесс моя роль будет скорее состоять в том, чтобы помочь договориться о едином кандидате", - сказал премьер.
Как сообщалось, до сих пор коалиция не говорила о потенциальных кандидатах на должность президента Банка Латвии, и этот вопросы будет рассматриваться после принятия бюджета на 2020 год.
Полномочия Илмара Римшевича истекают 21 декабря этого года.