Чем сейчас занимаются бывшие звёзды спорта из Латвии?

Латвия – маленькая страна, но мы можем гордиться достижениями наших спортсменов. На протяжении многих лет в Латвии были разные звёзды спорта, которые своими достижениями радовали своих болельщиков. Чем же эти звёзды занимаются сейчас? TVNET предлагает узнать больше о нынешних карьерах знаменитостей латвийского спорта.

Анете Екабсоне-Жогота

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Легенда женского латвийского баскетбола Анете Екабсоне-Жогота перестала играть в 2016 году. За свою карьеру Екабсоне-Жогота играла в таких баскетбольных командах, как московский "Динамо", стамбульский Fenerbahçe и екатеринбургский "УГМК".

В 2007 году Екабсоне-Жогота была названа "лучшей баскетболисткой ФИБА". Она сыграла 78 игр в составе Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

В феврале этого года известная баскетболистка стала мамой дочки Патриции. Однако становление родителем не поубавило профессиональных амбиций Екабсоне-Жоготы, так как Анете решила в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Латвийского баскетбольного объединения.

Кристап Валтерс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во время своей карьеры Кристап Валтерс был одним из ведущих разыгрывающих защитников. Баскетболист долгие годы играл в высшей баскетбольной лиге Испании, представляя такие клубы, как Fuenlabrada, Joventut и Unicaja.

Свой статистически наиболее удачный сезон он завершил в 2008-2009 годах, когда в составе Fuenlabrada плеймейкер выделился полученными в среднем 11,1 пунктами за игру, 4,8 результативными передачами и 3,2 подборами. В том же сезоне Валтерс также отличился точными дальними бросками среди игроков в Европе – со средней точностью 48% за игру были реализованы 2,6 трёхочковых броска.

Карьеру талантливый разыгрывающий защитник завершил в 2017 году, играя за "Валмиера/Ордо".

После завершения карьеры игрока Валтерс остался в "Валмиера/Ордо", пробуя свои силы на посту главного тренера. Сейчас бывший игрок занят тренерством молодёжи, а в будущем надеется открыть свою баскетбольную академию.

Чтобы стать полноправным тренером, Валтерс даже начал учёбу в Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA).

Сандис Озолиньш

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Сандис Озолиньш - единственный латвийский хоккеист, которому в своей карьере удалось завоевать высший трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) – кубок Стэнли.

Легендарный защитник сыграл в популярнейшей в мире хоккейной лиге 15 сезонов, представляя такие клубы, как "Шаркс", "Эвеланш", "Харрикейнз", "Дакс", "Пантерз" и "Рейнджерс". Статистически лучший сезон Озолиньш завершил в 1996-1997 годах, когда в составе "Эвеланш" ему удалось набрать 68 очков (23+45).

Озолиньш отлично проявил себя также и в КХЛ, представляя рижский "Динамо" и "Атлант" московской области. Свою спортивную карьеру хоккеист завершил в сезоне 2013-2014 года, представляя рижское "Динамо".

После завершения карьеры игрока Озолиньш попытал свои силы на посту главного тренера рижского "Динамо". Попытка была неудачной, и легендарный защитник полностью сменил сферу деятельности, став заместителем начальника отдела маркетинга в Lido.

Теперь Озолиньш также часть тренерского штаба нижненовгородского "Торпедо", ассистируя главному тренеру Дэвиду Немировски.

Каспар Камбала

ФОТО: FIBA Europe

У латвийского центрового баскетболиста была вполне успешная, но скандальная карьера. В 2007 году ему пришлось на время приостановить участие в играх из-за дисквалификации, которая была назначена из-за употребления кокаина. Уже тогда он начал заниматься боксом.

Наиболее удачным сезоном спортсмена можно считать сезон 2003-2004 года, когда в среднем за игру было получено 17,1 очко и 6,8 подбора.

С баскетбольной карьерой Камбала попрощался в январе этого года, когда последний раз вышел на поле в составе "Юрмала"/"Бетсейф".

И хотя последняя игра на баскетбольном поле завершена, легендарный центровой продолжает активно развивать свою карьеру боксёра.

В этом году бывший баскетболист выступил уже в трёх боях на боксёрском ринге, два из которых удалось выиграть.

Гунта Башко

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Третья по результатам баскетболистка латвийской сборной Гунта Башко завершила свою карьеру в апреле этого года.

В ходе карьеры Башко стала пятикратной победительницей Латвийской женской баскетбольной лиги, а также завоевать титул чемпионки удалось во Франции и Польше.

И хотя спортсменка завершила свою карьеру баскетболистки, бывшая нападающая не собирается уходить далеко от своего спорта. Сейчас Башко усердно трудится, занимая пост генерального менеджера Латвийской женской баскетбольной сборной.