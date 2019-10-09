Полиция информирует об уголовном деле в связи с договорными футбольными матчами

В пресс-конференции принимают участие глава МВД Сандис Гиргенс, начальник Госполиции Интс Кюзис, президент Латвийской футбольной федерации Каспар Горкшс и представитель Европейского объединения футбольных ассоциаций Максимилиано Микенци.

За манипуляции со спортивными состязаниями грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Недавно портал gorod.lv сообщал, что Госполиция в связи с возможным влиянием на результаты азартных игр задержала бывшего президента футбольного клуба "Динабург" Олега Гаврилова.

Гаврилов осенью 2014 года была задержан по делу о возможным договорных матчах.