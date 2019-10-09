Ср, 9.10.2019
Сильное государство. Сильный президент, сильный губернатор. Страна, власть в которой принадлежит силовикам. Поколение, к которому принадлежал архангельский подрывник, выросло в этой атмосфере. Они знают, что на митинги ходить нельзя — разгонят, а то и побьют, потом осудят. Они знают, что одиночные пикеты наказуемы. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Наряд дня: королева Максима в смелом ярко-красном с головы до пят
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева-консорт Нидерландов выступила в качестве председателя 5-го Глобального финансового форума по МСП, который проходил в голландском Схипхоле. 48-летняя Максима появилась на мероприятии в ярко-красном, что называется, с головы до ног.

На ней был идеально подогнанный по фигуре брючный костюм от голландского бренда Claes Iversen и малиновая блуза с кистями в этническом стиле той же марки. Дополнили образ сумочка в тон и туфли на шпильке Gianvito Rossi с красным мыском.

Некоторые модные критики такой стиль одежды считают "слишком кричащим" и не соответствующим среднему возрасту, другие же аплодируют выбору королевы.

А вычто думаете?

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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