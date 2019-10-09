Наряд дня: королева Максима в смелом ярко-красном с головы до пят
Королева-консорт Нидерландов выступила в качестве председателя 5-го Глобального финансового форума по МСП, который проходил в голландском Схипхоле. 48-летняя Максима появилась на мероприятии в ярко-красном, что называется, с головы до ног.
На ней был идеально подогнанный по фигуре брючный костюм от голландского бренда Claes Iversen и малиновая блуза с кистями в этническом стиле той же марки. Дополнили образ сумочка в тон и туфли на шпильке Gianvito Rossi с красным мыском.
Некоторые модные критики такой стиль одежды считают "слишком кричащим" и не соответствующим среднему возрасту, другие же аплодируют выбору королевы.
А вычто думаете?