"Больно...": сбитая в Пурвциемсе велосипедистка скончалась в больнице

Берегите своих родных и близких, цените каждую минуту своей жизни, ведь неизвестно, в какой момент эта жизнь может оборваться, в какой момент ее может оборвать незнакомый тебе человек, потому что очень спешит и решает, что проскочив на запрещающий сигнал светофора, сэкономит минуту своего драгоценного времени...