"Больно...": сбитая в Пурвциемсе велосипедистка скончалась в больнице

В пятницу, 4 октября, в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Илукстес была сбита велосипедистка, которую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. Близкие погибшей обратились за помощью к общественности, чтобы найти свидетелей и узнать, что же произошло на том пешеходном переходе на самом деле. Жители оказались отзывчивыми, и теперь делом занимается полиция.
"Хотим выразить благодарность за поддержку, которую оказывали на протяжении этих дней, за то, что активно делали рассылку - с Вашей помощью удалось найти свидетелей, и теперь мы знаем, как оно всё произошло на самом деле...
Берегите своих родных и близких, цените каждую минуту своей жизни, ведь неизвестно, в какой момент эта жизнь может оборваться, в какой момент ее может оборвать незнакомый тебе человек, потому что очень спешит и решает, что проскочив на запрещающий сигнал светофора, сэкономит минуту своего драгоценного времени...
Больно...", - говорится в сообщении близких, распространенном в социальной сети Facebook.
Как рассказала порталу TVNET представитель Госполиции Элина Приедите, 4 октября в 9 часов утра на улице Илукстес напротив дома номер 54 автомобиль Honda на регулируемом пешеходном переходе сбил велосипедистку, которая получила травмы и была передана медикам. К сожалению, в субботу, 6 октября, от полученных травм она умерла.
Госполиция по факту ДТП начала уголовный процесс по второй части 260 пункта Уголовного закона, в частности, за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, если это совершило лицо, управлявшее транспортным средством, и если в результате этого пострадавшему были нанесены тяжкие телесные повреждения или это провело к смерти человека.
В данный момент проходит досудебное расследование, назначены экспертизы.