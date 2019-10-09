Победитель британской лотереи в один день стал богаче Эда Ширана

Во вторник сумму в 170 221 000 фунтов выиграл один билет. Пока что неизвестно, является ли его владельцем один человек, семья или, к примеру, объединение коллег.

Если выиграл один человек, он станет богаче Джонса и Харриса, богатство которых исчисляется 165 миллионами фунтов, и Эда Ширана, богатство которого составляет 160 миллионов фунтов.

Это крупнейший выигрыш, полученный только с одного лотерейного билета.