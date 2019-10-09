Победитель британской лотереи в один день стал богаче Эда Ширана

В Великобритании владелец счастливого билета лотереи Euromillions выиграл джекпот в размере 170 миллионов фунтов стерлингов. Огромный выигрыш сразу же обеспечил британцу места в списке 1000 богатейших британцев, получается, что он опередил таких звезд музыки как Том Джонс, Кельвин Харрис и Эд Ширан, сообщает ВВС.
Во вторник сумму в 170 221 000 фунтов выиграл один билет. Пока что неизвестно, является ли его владельцем один человек, семья или, к примеру, объединение коллег.
Если выиграл один человек, он станет богаче Джонса и Харриса, богатство которых исчисляется 165 миллионами фунтов, и Эда Ширана, богатство которого составляет 160 миллионов фунтов.
Это крупнейший выигрыш, полученный только с одного лотерейного билета.
До этого крупнейший выигрыш в Великобритании с одного билета составлял 161 миллион фунтов и был получен в 2011 году.